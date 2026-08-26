C-LM abona otros 10,7 millones de euros de la PAC, superando los 666 millones de euros en esta campaña

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante la celebración del XL Día del Viticultor. - JCCM

CIUDAD REAL 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

A partir del próximo 4 de septiembre, más de 82.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha van a percibir el pago del incremento de la PAC, unos 10,7 millones de euros, según ha avanzado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán en el XL Día del Viticultor. Se corresponden con las líneas de ayuda básica a la sostenibilidad de la campaña 2025, y también a las de pago redistributivo y jóvenes.

Este pago, sumado a lo ya abonado en los meses anteriores, supone que se hayan superado los 666 millones euros en ayudas de la PAC de la campaña 2025. El consejero se ha referido también a otros pagos realizados en las últimas semanas, como los de reestructuración, 2,3 millones de euros. Con estos pagos, ya se han abonado 25,4 millones al sector vitícola a lo largo de la actual campaña, lo que supone que se ha ejecutado el 88 por ciento del presupuesto asignado a la región.

También en las últimas semanas se ha resuelto la convocatoria de VINATÏ, aprobando 49 nuevos proyectos que recibirán 12,8 millones de euros de ayuda para una inversión total de 38,3 millones de euros. "Esto son cifras", comentaba Martínez Lizán, "pero manifiestan el compromiso con el sector vitivinícola".

Precisamente si hay una cuestión que "preocupa" es "el tema del agua": "nos preocupa tanto que desde el Gobierno regional hemos presentado más de 40 alegaciones a los planes de cuenca", afirmaba el consejero en referencia al esquema de temas importantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, tal y coimo ha informado la Junta en nota de prensa.

"Una cuestión que pone de manifiesto la preocupación que tenemos, que no estamos quietos, sino que actuamos manifestando cuáles son las consideraciones que se deben de cambiar en esa planificación" más allá de que "ya hemos manifestado que debe aplicarse esa moratoria en la Directiva Marco del Agua". Y ha pedido unidad: "si vamos todos juntos y estamos todos unidos en la lucha de los intereses de la gente de nuestra región, tendremos más garantías de éxito", recordando que "es mucho lo que nos jugamos".

XL DÍA DEL VITICULTOR

Julián Martínez Lizán ha asistido a la conmemoración del Día del Viticultor, que organiza cada año Asaja Ciudad Real, para "poner en valor el trabajo de los miles de viticultores que, generación tras generación han contribuido al prestigio y liderazgo de nuestros vinos". Esta cita "sigue siendo el reflejo del orgullo de una profesión que ha modelado nuestro paisaje, nuestra economía y nuestra identidad", ha apuntado el consejero.

También ha recordado que "este acto también rinde homenaje a quienes, con su dedicación diaria, mantienen vivo un legado que impulsa el desarrollo de nuestros pueblos y garantiza el futuro del campo manchego sin renunciar a sus raíces" y destacaba que "al hacerlo en Tomelloso, donde la vid forma parte de su identidad colectiva, esta celebración adquiere un significado especial".

Entre los galardonados, el Café Bar Avenida, Globalcaja, Rocío Torres, periodista de Asaja; Pablo González Mezcua, Socio de Honor; y Jorge Jaramillo, reconocido con el premio Venencia Ciudad de Tomelloso, por su labor periodística, su capacidad divulgativa y su constante atención a la realidad del campo han contribuido a acercar la agricultura y la ganadería a la sociedad.

"Todos ellos representan, desde ámbitos diferentes, el esfuerzo, la constancia, la vocación de servicio y el compromiso con una tierra que encuentra en el campo una de sus principales señas de identidad", ha alabado el consejero en un acto en el que Josep Puxeu, quien fuera director general de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y actual representante de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y miembro del Consejo Económico y Social Europeo (CESE), ha impartido una conferencia sobre el sector del vino.

Por último, Martínez Lizán ha indicado que "el futuro del vino se construye sobre el esfuerzo, la innovación y el compromiso de quienes trabajan cada día nuestras viñas", dando las gracias a Asaja "por no decaer nunca en la defensa del sector, haciendo del campo una referencia de progreso y desarrollo para nuestra región, y concretamente a ASAJA Ciudad Real, anfitriona de hoy, por hacerlo en esta provincia".

El consejero ha estado acompañado por la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez; la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo; el director del IRIAF, José Luis Tenorio; la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Amparo Bremard; los presidentes nacional y provincial de Asaja, Pedro Barato y Emilio Cepeda, respectivamente; el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro; y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, entre otros.