C-LM abre mesas de trabajo para recoger aportaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica

Monserrat Muro en la reunión en la sede de la Federación de Regantes del Alto Guadiana en Tomelloso. - JCCM

CIUDAD REAL 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional, a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ha impulsado la organización de las mesas de trabajo para las aportaciones que Castilla-La Mancha va a presentar el próximo mes de mayo a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EpTIS) del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033), que comenzarán a funcionar "cuanto antes".

Así lo ha asegurado la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, durante la reunión que ha mantenido en la sede de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (Fergualt) en Tomelloso, donde ha sido recibida por el presidente de dicha Federación, Ángel Bellón, y una representación de su junta directiva.

Según informa el Ejecutivo, Muro ha recorado que en el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha del pasado mes de marzo se propuso la creación de tres mesas de trabajo: Abastecimiento y depuración, Regadíos y usos industriales y Medio ambiente y espacios naturales.

Estas mesas, ha indicado la directora, tienen un enfoque tanto regional como provincial, permitiendo abordar las particularidades de cada territorio, ya que no sólo es importante analizar cuenca por cuenca, en este caso siete que afectan a la región, sino también "el conjunto de necesidades de cada una de las provincias de Castilla-La Mancha y sus particularidades de desarrollo socioeconómico".

Dicho esto, ha defendido que el Ejecutivo regional "sigue con especial preocupación la evolución de los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura", considerando que el actual modelo de gestión "resulta insostenible", por lo que es necesario avanzar con urgencia en la búsqueda de alternativas en un recurso estratégico como el agua.

Por ello, Muro ha vuelto a mostrar su apoyo para que la próxima planificación contemple las necesidades de la Federación de Regantes del Alto Guadiana, por lo que se incorporarán de manera conjunta a las propuestas que el Gobierno regional trasladará a los Esquemas de Temas Importantes del cuarto ciclo, reforzando así una posición común en defensa del desarrollo agrario y socioeconómico del territorio.

Igualmente, la directora de la Agencia del Agua ha reiterado que Castilla-La Mancha "necesita un nuevo modelo hídrico más equilibrado y sostenible, garantizando además una reserva hídrica estratégica para asegurar el abastecimiento y el regadío de nuestra tierra".

MODERNIZACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS REGADÍOS

Montserrat Muro ha explicado que entre las principales necesidades identificadas, como ya manifestó la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante el último Consejo Regional del Agua, destacan cuestiones como el refuerzo de la resiliencia de los sistemas de abastecimiento frente al cambio climático, el impulso de la modernización y creación de nuevos regadíos para el desarrollo del sector primario o garantizar el buen estado de las masas de agua para proteger los ecosistemas y el ciclo hidrológico.

En este marco, se abordarán de forma rigurosa las cuestiones relacionadas con el proceso de planificación del nuevo Plan Hidrológico del Guadiana 2028-2033, garantizando que todas las alegaciones y preocupaciones de los sectores vinculados al agua "sean escuchadas y evaluadas conforme a criterios técnicos, sociales y ambientales".

"En ningún caso se trata de decisiones unilaterales, sino de procesos participativos en los que se busca el equilibrio entre la viabilidad del regadío y la conservación de los ecosistemas", ha manifestado la directora.

El Ejecutivo autonómico, ha precisado, continuará trabajando de forma coordinada con todos los sectores implicados "para asegurar un futuro sostenible para el Alto Guadiana, compatibilizando el desarrollo económico y social con la protección de un recurso estratégico como es el agua".