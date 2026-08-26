C-LM acondiciona 29 kilómetros de carreteras en la Sierra de Alcaraz y Segura por donde discurrirá la Vuelta Ciclista

Carretera en la provincia de Albacete. - JCCM

ALBACETE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha finalizado las actuaciones de mejora del pavimento y la señalización en los tramos de la red regional por los que transcurrirá la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2026, que se celebrará el próximo 1 de septiembre entre Alcaraz y Elche de la Sierra.

Estas actuaciones han permitido acondicionar un total de 28,7 kilómetros de carreteras en la provincia de Albacete, con una inversión global de casi dos millones de euros, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Así lo ha destacado el director general de Carreteras, David Merino, que ha detallado que "los trabajos se han concentrado en algunos de los puntos más destacados del recorrido de la prueba ciclista".

De esta manera, en la carretera CM-412 se ha llevado a cabo la pavimentación de varios tramos correspondientes a los puertos de Crucetas y Peralejo, en una longitud total de 20 kilómetros, con una inversión de 1,2 millones de euros.

Asimismo, se ha rehabilitado el firme de la CM-3203 en los accesos a la localidad de Ayna, donde se ha actuado sobre un tramo de 1,7 kilómetros con una inversión superior a los 76.000 euros.

Por otra parte, en la carretera CM-3213, entre Liétor y Hellín, se han reparado diversos tramos que presentaban importantes deterioros, mediante una actuación que ha superado los 356.000 euros y ha permitido mejorar 4,1 kilómetros de vía.

Las mejoras también han llegado a las travesías de Elche de la Sierra, municipio que acogerá la meta de la etapa.

En este caso, se han eliminado obstáculos en la calzada y se han pavimentado las travesías de las carreteras CM-412 y CM-3217, con una inversión de más de 280.000 euros y una longitud de actuación de 2,9 kilómetros.

Merino ha destacado que "estas intervenciones no solo permitirán ofrecer las mejores condiciones de seguridad y circulación durante el desarrollo de la prueba deportiva, sino que supondrán una mejora permanente de las comunicaciones en una comarca de gran valor paisajístico y ambiental.

Además, contribuirán a reforzar el atractivo turístico de la Sierra de Alcaraz y Segura y a favorecer el desarrollo de un territorio que afronta importantes desafíos demográficos".