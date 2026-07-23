C-LM afronta la extinción de 6 incendios aunque el único que queda en nivel 2 es el de La Mierla

Terreno quemado por el incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Según fuentes del gobierno regional, el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo y que ya ha calcinado unas 32.000 hect - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha afronta este jueves la extinción de seis incendios, aunque ha descendido el número de fuegos de mayor gravedad, pasando de tres a uno. Solo se encuentran en nivel 2 el de La Mierla, ya que el de Selas (Guadalajara) y el de Almorox (Toledo), han descendido a nivel 0.

En Toledo, el de Mazarambroz se ha dado por controlado; en Ciudad Real, se ha extinguido el de Puertollano, pero se ha sumado otro en Retuerta del Bullaque y en Albacete, el de Ayna se ha dado por controlado.

El de mayor magnitud y que este jueves cumple una semana desde que se originó es el de La Mierla (Guadalajara), con unas 32.000 hectáreas afectadas, que "apenas ha conseguido avanzar en el perímetro" este jueves, tal y como ha señalado en declaraciones a los medios el director de la Emergencia en la zona, Juanjo Fernández.

"No hemos tenido un frente que haya tenido gran progresión. Son algunas partes del incendio con algo de llama, pero sin apenas avance", ha explicado este técnico, que ha puntualizado que para que el incendio quede estabilizado pueden quedar "días".

"Solamente podremos llegar a la estabilización del incendio cuando el cien por cien de la integridad de ese perímetro se encuentre estabilizado", ha remarcado Fernández.

Las personas evacuadas de los municipios de Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel ya puedan volver a sus casas desde las 9.00 horas de este jueves.

Trabajan 400 bomberos forestales, aunque se ha producido "una ligera desescalada", debido a que el perímetro activo "cada vez empieza a ser más reducido". Además, trabajan unos 16 medios aéreos, que actúan de forma más comedida, ya que se ha reducido la intensidad del fuego.

SELAS

El de Selas, declarado este martes, está en nivel 0, perimetrado, y todos y cada uno de los vecinos desplazados al albergue de Molina de Aragón están ya en sus viviendas.

Un fuego que ha consumido aproximadamente 2.800 hectáreas y que llevó a evacuar seis municipios, tal y como ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez.

ALMOROX

En cuanto al de Almorox (Toledo), se han levantado las medidas de confinamiento de la urbanización El Romillo y la evacuación de El Pinar.

El fuego, que se originó este miércoles por la tarde, ha descendido a nivel 0 y los medios aéreos ya se han retirado. En la zona trabajan 4 medios terrestres y 15 personas.

No obstante, la evolución del incendio ha obligado a confinar varias calles de la urbanización Calalberche en el municipio toledano de Santa Cruz de Retamar.

LOS DE MENOR GRAVEDAD

Por su lado, el de Mazarambroz (Toledo), que se originó este miércoles, se ha controlado este jueves a las 19.43 horas y trabajan en el mismo 6 medios y 16 personas, uno de ellos aéreo.

En la provincia de Ciudad Real, el incendio de Puertollano que afectó al paraje de Los Navajitos, se hadado por extinguido este jueves a las 19.29 horas. Se suma otro en Retuerta del Bullaque, que se ha originado este jueves, en el que trabajan 21 medios y 94 personas, seis de ellos aéreos.

Ya en la provincia de Albacete, el incendio de Ayna, que se originó este martes por la tarde en el paraje Sarguilla, ha quedado controlado este jueves a las 12.25 horas y en él trabajan 3 medios y 15 personas.