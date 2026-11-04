C-LM ampliará el régimen fiscal del impuesto de sucesiones y donaciones hasta el cuarto grado de parentesco

El consejero de Hacienda, AA.PP. Y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, se reúne con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la Empresa Familiar. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado que ampliará el régimen fiscal especial que se aplica en el impuesto de sucesiones y donaciones hasta el cuarto grado de parentesco.

Así lo ha deslizado este miércoles el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la inauguración del XIII Foro de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm).

Ruiz Molina ha mencionado "las dificultades" de este colectivo en relación con el relevo generacional y el impuesto de sucesiones y donaciones.

Es por ello, que el Gobierno regional ha acordado con la Asociación de la Empresa Familiar que la reducción del 99 por ciento de este tributo se regule "con normativa autonómica".

Según ha explicado el consejero, se aplica en este impuesto una reducción estatal del 95% y una reducción de la Comunidad Autónoma del 4%. Esta reducción que afecta a la Comunidad Autónoma "se rige por la normativa estatal".

En base a esta premisa, "el problema" al que se enfrentaba la empresa familiar consistía en "aplicar esas dos reducciones, la del 95% y la del 4%", por "una actitud restrictiva por parte de la inspección tributaria", lo que daba lugar "a mucha inseguridad jurídica".

"No vamos a estar al albur de los tribunales", ha afirmado el consejero de Hacienda, congratulándose de este acuerdo sobre esta modificación normativa con la Asociación de la Empresa Familiar, gracias al cual este colectivo no pagará "menos impuestos".

Este acuerdo se ha fraguado en la reunión que ha mantenido Ruiz Molina con la Junta Directiva de la Asociación de la Empresa Familiar y se va a materializar con una modificación de la Ley tributaria de Castilla-La Mancha, "una ley que data del 2013" y que el Ejecutivo tiene que "arreglar" porque le van "añadiendo parches".

"Es absolutamente necesario que quien tiene que pagar impuestos, sepa perfectamente el texto legal al que se tiene que enfrentar. Por lo tanto, satisfacción por ambas partes si clarificamos unos y otros que las reglas de juego están perfectamente definidas a la hora de aplicar el impuesto de sucesiones y donaciones", ha aseverado el consejero.