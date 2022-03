C-LM anima a seguir participando en los programas de cribado de cáncer como mejor herramienta para un diagnóstico precoz

TOLEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para que siga participando en los diferentes programas de cribado de cáncer ya que suponen la mejor herramienta para un diagnóstico precoz además de ser, junto a un estilo de vida saludable, la mejor arma para hacer frente al cáncer.

Coincidiendo con la celebración este sábado, día 26 de marzo, del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Cérvix, y el próximo 31 de marzo el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, la directora gerente del Sescam, Regina Leal, acompañada por el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, han informado del desarrollo de los dos programas de detección precoz frente a estas dos patologías que tiene en marcha la Consejería de Sanidad.

Leal ha recordado que a mediados de 2018 el Gobierno de Castilla-La Mancha inició la transición desde el cribado de cáncer de cérvix que se venía realizando tradicionalmente de forma oportunista (sin invitación explícita a la población diana, aprovechando el contacto de la mujer con el sistema sanitario) a un cribado poblacional, como se hace con el cáncer de mama y el de colon, ha informado la Junta en nota de prensa.

Así y, en consonancia con la estrategia marcada desde el Ministerio de Sanidad, se ha sustituido el sistema de cribado con citología clásica, por un cribado poblacional organizado y con captación activa dirigido a mujeres de entre 25 y 64 años (que hayan tenido relaciones sexuales) mediante la realización de citología líquida cada tres años en mujeres entre 25 y 34 años y la determinación de Virus de Papiloma Humano y triaje con citología en mujeres de 35 o más años.

"Con el desarrollo de este programa pretendemos reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix invasivo en nuestra Comunidad Autónoma mediante la detección y tratamiento de las lesiones cervicales precancerosas o cánceres en estadios precoces trabajando coordinadamente entre Atención Primaria y Hospitalaria", ha indicado Leal.

En enero de 2020 empezaron a enviarse las primeras cartas de invitación para participar en este programa, en el que hasta la fecha han sido incluidas 265.587 mujeres de un total de 588.509 que en algún momento han formado parte de la población diana. Se han realizado 135.480 citologías de cribado tanto a mujeres que han sido invitadas como de forma oportunista.

Del total de citologías realizadas, unas 5.500, en torno a 4,09 por ciento, han requerido bien seguimiento o bien derivación para un estudio más completo, ha explicado la gerente del Sescam, quien ha insistido en que el de cérvix es un tipo de cáncer cien por cien prevenible, de ahí la importancia que tiene la prueba de cribado.

"La citología cervical realizada de forma adecuada y mantenida consigue reducir hasta un 80-90 por ciento la incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix", según ha dicho Leal, quien ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha realizó una inversión centralizada de unos tres millones de euros para la adquisición de tecnología y gestión del fungible que soporta este programa.

CÁNCER COLÓN

En cuanto al cáncer colorrectal, en el mes de julio se cumplirán seis años de la extensión del programa de detección precoz a toda la Comunidad Autónoma. Está destinado a detectar este tipo de cáncer en sus etapas iniciales en las que tiene un mejor pronóstico, un tratamiento mucho menos agresivo y una supervivencia superior al 90 por ciento.

Representa uno de los tumores más frecuentes; constituye tanto en España como en Castilla-La Mancha la segunda neoplasia más frecuente después del cáncer de próstata en la población masculina y también la segunda en mujeres tras el cáncer de mama.

El programa de cribado de cáncer de colon está dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años y se realiza a través de un test de sangre oculta en heces, una prueba sencilla e indolora, que es el primer paso del proceso para detectar un tumor en sus etapas iniciales o las lesiones premalignas que lo originan.

La captación de la población diana se realiza a través de una carta que se envía al domicilio, en la que se explica el programa y el beneficio que representa participar en él.

En esa carta se invita a la población a acudir a su centro de salud para recoger el kit, que incluye el test. Si el test es positivo, se aconseja la realización de una colonoscopia.

Desde la extensión del programa a toda la comunidad autónoma en julio de 2016, han sido invitados a participar por primera vez 532.368 personas y 349.980 de forma sucesiva.

En la mayoría de las gerencias ya van por la tercera ronda de cribado. El porcentaje de participación tras la primera invitación ha sido del 36,11 por ciento.

El número de test de sangre oculta en heces válidos tras primera invitación ha sido de 187.361, con un porcentaje de positividad del 7,46 por ciento.

Por otra parte, el número de test de sangre oculta en heces válidos tras invitación sucesiva ha sido de 113.412, con un porcentaje de positividad es del 6,93 por ciento.

20.000 COLONOSCOPIAS

Desde el inicio del programa, el número total de colonoscopias de cribado realizadas asciende a 20.206, tanto primeras como sucesivas. Tal y como ha explicado Leal, todas las colonoscopias son realizadas en centros sanitarios públicos, con sus recursos y profesionales.

A este respecto, ha destacado el esfuerzo inversor que viene realizando el Gobierno de Castilla-La Mancha para renovar el aparataje necesario para realizar estas pruebas y que ha cifrado en otros tres millones de euros en la adquisición de equipos y fungible de alguna manera relacionados con el programa de screening de cáncer colorrectal.

En esas más de 20.000 colonoscopias realizadas, el número de personas a las que se ha detectado algún tipo de adenoma es de 12.294. Y lo más importante, han sido 3.280 las personas a las que se ha detectado adenomas de alto riesgo y 918 con cáncer invasivo.

"Más del 90 por ciento de todos ellos seguirán completamente curados a los cinco años del diagnóstico. De no haberse diagnosticado por esta vía, según la evidencia internacional, casi la mitad no vivirían a los cinco años", ha reiterado Leal, quien ha insistido en que de no haber sido captadas y estudiadas en un tiempo razonable, sus vidas habrían cambiado de manera ostensiblemente.

Leal ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir insistiendo para mejorar aún más el índice de participación de la población en ambos programas y para ello se va a retomar la campaña que se lanzó hace unos años con la distribución de folletos en los centros sanitarios y también en las oficinas de farmacia y a través de la AECC, a quien ha agradecido su colaboración.

Para el desarrollo de esta campaña se ha contado con financiación del Programa Operativo FEDER 2014-2020, Fondos REACT-UE. Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia COVID-19.