C-LM anota en septiembre un 2,3% más de pensionistas hasta los 412.509

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press 19 julio 2019, ancianos, vejez 19/7/2019 - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha contabilizó en el mes de septiembre un total de 412.509 pensionistas, un 2,43% más que el pasado año, situándose la pensión media en el 1.291,98 euros, lo que supone un 5,26% más que en el mismo mes del 2025. No obstante, esta prestación se sitúa 55,59 euros por debajo de la media nacional.

Guadalajara es la provincia donde la pensión media es más alta (1.456,88 euros), seguida de Ciudad Real (1.292,48); Toledo (1.280,06); y Albacete (1.263,44). Cierra Cuenca con una pensión media de 1.200,50 euros.

Por incapacidad permanente la región anota 50.215 pensionistas, que cobraron una media de 1.161.34 euros, mientras que 250.052 personas percibieron una pensión por jubilación, situada en 1.488,34 euros de media.

Por viudedad 95.014 personas cobraron una media de 973,08; por orfandad hay 14.574 perceptores, siendo la media de 549,98 euros, y en favor de familiares hay en la región 2.654 pensionistas, que ingresaron 755,72 euros de media.

De igual modo, Castilla-La Mancha anota 124.572 pensiones con complemento a mínimos y 75.474 con complemento de brecha de género.

DATOS NACIONALES

La Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 14.498 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.654,6 millones de euros, un 6,9% más que en septiembre de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,4 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.330,9 millones (+5,9%); a la de orfandad se destinaron 185,5 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,8 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en septiembre 10.547.417 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, casi un 1,6% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.374,6 euros mensuales en septiembre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en septiembre en 1.576,1 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.