C-LM aprobará la próxima semana 40 millones del Plan Adelante Inversión para mejorar la capacidad productiva de empresas

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de la próxima semana aprobará un montante total de 40 millones de euros del Plan Adelante Inversión para facilitar la financiación a las empresas en proyectos, ampliaciones y demás actuaciones, con el fin de mejorar de su productividad.

Así lo ha adelantado este martes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la intervención que ha ofrecido tras la firma del Programa de Apoyo Activo al Empleo, que ha tenido lugar junto a las cinco diputaciones provinciales.

"Un estímulo más", ha apuntado el presidente castellanomanchego, "cumpliendo el plan estratégico marcado con los agentes sociales desde el principio para que la economía en esta región tenga una pauta de estabilidad, de certidumbre y, en definitiva, de horizonte despejado".

Así, ha puesto en valor que se esté produciendo ahora mismo en la Comunidad Autónoma "un microambiente" y un clima de "entendimiento social y cohesión" que ha calificado como "más que saludable", sobre todo, "en medio del frentismo y del jaleo que se vive en la política general en España y no solo en España".

Además, García-Page ha apuntado que los planes de estímulo a la contratación dentro de unos años tendrán que vincularse a pasarelas para toda la gente que se vea desplazada por la inteligencia artificial. "Va a operar cambios, espero que puedan ser gestionables, en el mercado de trabajo, en los estudios y en la forma en la que los jóvenes hoy están empezando sus estudios".

"Creo que va a ser un reto y un desafío para las empresas y los sindicatos, que tendrán que seguir discutiendo los convenios colectivos de los trabajadores sabiendo que las máquinas no tienen convenios colectivos y que compiten, de hecho, pero de una manera muy desigual", ha sostenido.

Bajo su punto de vista, no se trata de negar el futuro o la tecnología sino de sacarle el mayor provecho posible "siempre con una perspectiva de cohesión social", ha dicho, para adelantar que a la vuelta de Semana Santa su Gobierno planteará las ayudas al programa de Contrato Joven.

Se trata, ha resumido, de ayudas para que las empresas contraten a jóvenes que irán de los 6.000 a los 10.000 euros, en función de si es un contrato de formación o su transformación a indefinido, con las que la Junta pretenden llegar a 440 jóvenes.