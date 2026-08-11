C-LM aprueba definitivamente la reparcelación del PSI del futuro campus de centros de datos de Meta en Talavera

Talavera de la Reina. - JCCM

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación del Proyecto de Singular Interés (PSI) correspondiente al futuro campus de centros de datos que la compañía Meta implantará en Talavera de la Reina.

Esta aprobación, que ya había sido anunciada por el presidente Emiliano García-Page, supone un nuevo paso para una actuación que permitirá la creación de 250 empleos directos y otros 300 durante la fase de construcción, ha informado la Junta en nota de prensa.

El consejero de Fomento, Nacho Hernnado, ha destacado que "gracias a una decisión clave del Gobierno regional, Talavera de la Reina sigue avanzando hacia un futuro que conjuga sus raíces con la vanguardia tecnológica, a través de la aprobación de la reparcelación del campus de Meta con una inversión privada de 750 millones de euros para la ciudad de la cerámica".

Asimismo, Hernando ha asegurado que "con esta aprobación se completa la fase de gestión urbanística autonómica del proyecto, quedando definidas las parcelas resultantes y haciendo efectivas las cesiones, dotaciones públicas, viarios y espacios libres contemplados en la ordenación aprobada".

Además, ha explicado que la resolución aporta la seguridad jurídica necesaria para continuar avanzando en la tramitación de los proyectos constructivos y en el desarrollo de la actuación.

UNA INVERSIÓN TECNOLÓGICA DE ALCANCE INTERNACIONAL

El futuro campus albergará infraestructuras destinadas al procesamiento y almacenamiento de datos que darán soporte a algunos de los principales servicios digitales de Meta, entre ellos Instagram, WhatsApp, Messenger y Facebook.

El proyecto contempla una inversión estimada de 750 millones de euros y permitirá la creación de 250 puestos de trabajo directos, además de otros 300 empleos durante la fase de construcción. A ello se suman los efectos indirectos derivados de la actividad económica asociada, la atracción de talento especializado, el impulso a la formación vinculada al ámbito tecnológico y la generación de nuevas oportunidades empresariales en sectores relacionados con la economía digital.

Tras la aprobación definitiva de la reparcelación, la iniciativa entra ahora en una nueva etapa centrada en la tramitación de los proyectos constructivos, la obtención de las autorizaciones sectoriales y municipales correspondientes y el posterior inicio de las obras.