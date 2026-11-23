La consejera de Economía, Empresas y Empleo de C-LM, Patricia Franco, en una reunión con los principales responsables de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India. - JCCM

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado su agenda de captación de inversiones que esta semana se desarrolla en la India con un encuentro de trabajo con la mayor organización empresarial del país, la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI, en sus siglas en inglés), que aglutina la representación de más de 250.000 empresas.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, encabeza la delegación del Gobierno regional, que mantendrá una intensa agenda de encuentros sectoriales y empresariales en Nueva Delhi, hasta el miércoles, y en Bangalore.

En la reunión, que se ha celebrado en la sede de la FICCI, la delegación castellanomanchega ha estado acompañada por el equipo de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi, encabezado por el consejero jefe, Gonzalo Botas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Antes de esta reunión con la FICCI, Patricia Franco ha agradecido el compromiso y el trabajo del equipo de la Oficina para confeccionar junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha una agenda de reuniones y presentaciones de la región como destino de inversión antes asociaciones empresariales, sectoriales y empresas en territorio hindú.

Durante el encuentro, la delegación castellanomanchega ha trasladado a la principal organización empresarial de la India las ventajas estratégicas que ofrece la Comunidad Autónoma como destino de inversión, en un encuentro en el que han participado además CEOs y responsables de empresas de sectores como la agroalimentación, la energía, el desarrollo medioambiental o el turismo.

La FICCI desempeña un papel destacado como la entidad de representación empresarial más antigua y de mayor alcance en la India, a través de su red de cámaras regionales y asociaciones sectoriales, manteniendo una amplia base de representación que alcanza a más de 250.000 empresas del país.

El viaje de la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha a territorio indio coincide con dos momentos importantes en las relaciones bilaterales de entre España y la India, y que pueden abrir una ventana de oportunidad tanto para la apertura de nuevos canales de exportación hacia una de las economías más florecientes del mundo, como para la llegada de inversiones.

El primero de estos acontecimientos es la declaración del año 2026 como el Año Dual España-India, con motivo del 70 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El segundo, la próxima entrada en vigor, previsiblemente a principios del año próximo, del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, que va a derivar en una importante reducción arancelaria a partidas y productos que forman parte de la factura exportadora de la región, así como la oportunidad que puede suponer para que este acuerdo, firmado este mismo año, pueda tener reflejo también en el ámbito de las inversiones entre ambos bloques económicos.

A lo largo de esta semana, la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en la India, que completan, junto a la consejera, la directora del IPEX, Paloma Sánchez; y el responsable del Departamento de Invest in CLM, Carmelo Corral; va a desarrollar numerosas reuniones con asociaciones y entidades representativas de sectores como la automoción y sus componentes, la maquinaria, la industria o el sector agroalimentario; además de encuentros con empresas de sectores biotecnológicos y consultoras especializadas en comercio exterior y en inversiones internacionales; tanto en Nueva Delhi como en Bangalore.

Previo a la reunión con FICCI, la consejera de Economía, Empresas y Empleo y la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en la India se han reunido con el consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en la India, Gonzalo Botas; la consejera de la OFCOME, Marta Fernández; el agregado comercial de la Oficina, Víctor Fernández; y la analista de mercado de la OFCOME, Surabhi Arora.