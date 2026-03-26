C-LM "bate récord" de inversión en mejora de obras sociales en Ciudad Real, con 4,6 millones de euros en el último año

Visita de la consejera de Bienestar Social de C-LM, Bárbara García Torijano, al Centro de Mayores Puertollano I. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha mostrado su satisfacción en Puertollano (Ciudad Real) tras constatar el "récord de inversión" alcanzado en la provincia, que en 2025 llegó a 4.610.075 euros en obras sociales de mejora, la cifra más alta de la serie histórica y 11 veces superior a la registrada en 2015.

En el transcurso de una vista al Centro de Mayores Puertollano I y a una vivienda con apoyo para personas con discapacidad gestionada por la entidad Aspades-La Laguna / Fundación Fuente Agria, García Torijano ha subrayado que "las políticas de bienestar social no sólo se construyen con nuevas infraestructuras, sino también mejorando los espacios donde las personas viven y conviven". Además, ha destacado la inversión para modernizar y actualizar los centros y recuperar las infraestructuras que estaban en peor estado.

La consejera ha enmarcado este esfuerzo en la evolución de la última década, señalando que en estos 10 años del Gobierno del presidente García-Page "no solo se han recuperado los recortes en políticas sociales, sino que se ha hecho una apuesta firme por invertir en los espacios, en los recursos y en los servicios que utilizan nuestros ciudadanos, especialmente las personas mayores".

En este sentido, ha añadido que "en Castilla-La Mancha se han invertido más de ocho millones de euros en la reforma de centros de mayores, en gran parte gracias también al impulso de los fondos europeos".

La primera de las visitas se ha desarrollado en el Centro de Mayores Puertollano I, un recurso inaugurado en 2007 que funciona como espacio de convivencia, participación activa e integración social para personas mayores y que, además, dispone de un Servicio de Estancias Diurnas con 20 plazas. Con 5.745 personas socias, es el centro de mayores con mayor número de usuarios y usuarias de toda la provincia de Ciudad Real.

En este recurso, el Gobierno regional ha ejecutado una reforma integral del sistema de climatización en las zonas de cafetería, juegos y recepción, con una inversión de 331.508 euros. La actuación, ya terminada y en funcionamiento, ha permitido implantar una nueva instalación de climatización y ventilación que mejora de manera directa el confort térmico, la ventilación y la calidad del aire interior en un equipamiento muy activo y vinculado a la vida cotidiana de Puertollano.

La consejera ha remarcado que esta intervención da respuesta a "una demanda muy sentida" de las personas socias y del propio Consejo de Mayores, ya que representa una manera de trabajar basada en escuchar necesidades concretas y traducir la inversión pública en mejoras útiles y perceptibles para la ciudadanía.

ASPADES-LA LAGUNA

La segunda parte de la visita se ha centrado en una vivienda con apoyo para personas con discapacidad de Aspades-La Laguna/Fundación Fuente Agria, donde se ha desarrollado una actuación de reforma ejecutada recientemente, con una inversión de 42.039,27 euros.

Los trabajos han incluido, entre otras mejoras, la renovación de carpinterías interiores, sanitarios y mampara, la adaptación del baño principal con ducha integrada a nivel de pavimento, el tratamiento de humedades, la colocación de nuevo pavimento y alicatados, así como la mejora general de acabados y elementos interiores.

La vivienda forma parte de la red de recursos que Aspades-La Laguna desarrolla a través de la Fundación Fuente Agria, entidad de referencia en la atención a personas con discapacidad intelectual en Puertollano y su comarca. Para 2026, la financiación autonómica destinada al conjunto de sus recursos asciende a 3,39 millones de euros, incluyendo plazas residenciales, centro de día, centro ocupacional, vivienda con apoyo, servicio de capacitación y Atención Temprana. En 2025, el conjunto de la entidad atendió a 412 personas.

La visita a Puertollano se enmarca en una estrategia más amplia de mejora de recursos de Bienestar Social en la provincia de Ciudad Real. En el ámbito de personas mayores, la provincia cuenta con 52 centros de mayores en la red regional, 17 de titularidad autonómica y 35 municipales, con 45.770 personas socias y una inversión acumulada de mejora de 3,52 millones de euros desde 2023.

En esta visita, la consejera ha estado acompañada por el viceconsejero de Dependencia, Javier Pérez Fernández; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández Morena; el delegado provincial de Bienestar Social en Ciudad Real, Eulalio Díaz-Cano Santos-Orejón; la directora del Centro de Mayores Puertollano I, Elena Martínez Blanco; la presidenta del Consejo de Mayores del centro, Amelia Camacho Ortíz; la jefa de servicio de Mayores de la Delegación Provincial, Almudena Ramírez de Arellano; el arquitecto técnico de la Delegación de Ciudad Real, Emilio Aguirre; y el responsable de la empresa Ingeniería Energética Sostenible SL, Manuel Benegas Muriel.