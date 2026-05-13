C-LM blindará el acceso al deporte en la práctica, el ocio y la salud en la Ley de Accesibilidad Universal

Gala por el 20 aniversario del Club Balonmano en Silla de Ruedas Puertollano. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CIUDAD REAL 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha anunciado, desde la gala de 20 aniversario del Club Balonmano en Silla de Ruedas Puertollano, que la Junta blindará el acceso al deporte en la práctica y en la competición, como ocio y actividad vinculada a la salud en la Ley de Accesibilidad Universal. "Estamos trabajando esta ley de manera transversal, de la mano de los colectivos implicados y del sector público y privado", ha afirmado.

Acompañado del comisionado para la Accesibilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, y por el director general de Deportes, Carlos Yuste; Caballero ha señalado que "el deporte se incluirá en este texto entendido como un derecho fundamental para todo el mundo, independientemente de nuestras capacidades o limitaciones". Por este motivo, ha remarcado que "el deporte inclusivo es fundamental para crear una sociedad más justa y para garantizar la igualdad de oportunidades".

Tal y como ha explicado, la Ley de Accesibilidad Universal garantizará que las instalaciones deportivas no supongan obstáculos para la movilidad, que se implemente una señalética accesible para todo el mundo, con elementos como los pictogramas; que el lenguaje que se utilice en los textos administrativos sea sencillo y comprensible o que las páginas web y las aplicaciones informáticas relativas a competiciones e información deportiva sean accesibles, según ha informado la Junta por nota deprensa.

"A pesar de que esta ley aborda la accesibilidad de manera transversal a toda la sociedad y en todos los ámbitos, sus principales beneficiarios, sin duda, serán las personas con discapacidad, ya que asegura la inclusión y la participación social plenas de cualquier ciudadano", ha incidido. "Este es un compromiso que el presidente García-Page adquirió con el Tercer Sector y con los colectivos que trabajan con y para las personas con discapacidad, y que estamos cumpliendo", ha asegurado.

MÁS DE UN CENTENAR DE APORTACIONES A LA FUTURA LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

José Manuel Caballero ha puesto en valor la alta participación que se está registrando en el proceso abierto de la Ley de Accesibilidad Universal. Ha confirmado que ya se han recibido más de un centenar de aportaciones en el proceso participativo de esta ley y que esta semana se abre un nuevo bloque, hasta el 24 de mayo, que recoge aspectos como la accesibilidad en las relaciones de las administraciones públicas y la ciudadanía y el empleo, así como que los ayuntamientos elaboren planes municipales de accesibilidad como instrumento de planificación.

"Estamos tratando la accesibilidad universal como lo que realmente es: un derecho humano reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que ahora cumple 20 años, precisamente igual que vuestro Club BSR Puertollano", ha afirmado. Por eso, ha remarcado que "en este proceso estamos escuchando a toda la sociedad, con especial interés en quienes trabajan con y para la discapacidad".

Caballero ha animado a la participación en la redacción de esta ley. "Estamos llevando a cabo un amplio proceso de participación abierto al conjunto de la sociedad castellanomanchega, a través del portal de participación del Gobierno regional, abriendo a debate cada uno de los bloques que conformarán la ley", ha recordado, señalando que "este proceso se extenderá durante los próximos meses y hasta el mes de julio".

BSR PUERTOLLANO, DOS DÉCADAS GANANDO EN DEPORTE, COMPROMISO E INCLUSIÓN

Desde esta gala conmemorativa en Puertollano, a la que también han asistido el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario, y el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño; Caballero ha felicitado al Club por las dos décadas siendo un referente regional del deporte adaptado, como ejemplo de inclusión y superación. "Un club que nació por impulso social y que, gracias al esfuerzo y las ganas de superación de quienes formáis o habéis formado parte de él, ha alcanzado la élite deportiva nacional", ha celebrado el vicepresidente segundo, que además les ha entregado un reconocimiento en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha y del presidente García-Page.

"Con ejemplos como el vuestro hemos logrado que la práctica deportiva para personas con discapacidad esté en auge en la región, porque sois referentes en los máximos niveles de competición, animáis con vuestro esfuerzo a los jóvenes con discapacidad a adentrarse en el deporte como una actividad que suma en su bienestar", ha puesto en valor.

Finalmente, Caballero ha remarcado el compromiso del Gobierno regional en esta materia y ha señalado que, con este trabajo conjunto, en Castilla-La Mancha se han triplicado en los últimos ocho años las licencias de deporte adaptado y han aumentado los clubes deportivos en más de un 78%.

De su lado, Broceño ha destacado que "creo que es muchísimo más que un cumpleaños, porque estamos celebrando deporte, estamos celebrando inclusión, talento, esfuerzo y, sobre todo, orgullo colectivo".

El subdelegado del Gobierno ha subrayado además el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad minera: "Todos los que estamos aquí estamos orgullosos de ser de aquí, de Puertollano".

David Broceño ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de España con el deporte inclusivo y con las personas con discapacidad, señalando que "el deporte que practican las personas que tienen discapacidad no es un deporte aparte, es un deporte en mayúsculas".

En este sentido, ha recordado que "ha habido un antes y un después desde que aprobamos la Ley del Deporte en el año 2022, porque lo que hemos hecho ha sido construir el deporte sobre la base de la inclusión, de la garantía real de derechos y de la igualdad".