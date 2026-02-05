C-LM es la CCAA con mayor porcentaje de personas que llegan a fin de mes con "mucha dificultad" con un 12,7%, según INE

Archivo - Gente comprando por el centro de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 36,4% de los hogares españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos durante el año 2025, seis décimas más que en 2024, de acuerdo con los datos de la 'Encuesta de Condiciones de Vida' publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica que Castilla-La Mancha es la región con mayor porcentaje de personas que llegan a fin de mes con "mucha dificultad" con un 12,7%.

El organismo considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado.

La encuesta, realizada entre febrero y mayo de 2025, se enmarca en un periodo de moderación de los precios, con una inflación que se situó entre el 3% y el 2% entre esos meses.

En este contexto, el informe revela que el 8,5% de la población española llegaba a fin de mes con "mucha dificultad", frente al 9,1% de 2024. Echando la vista más atrás, el porcentaje de 2025 es el mejor dato desde 2019, cuando el 7,8% la población española decía llegar a final de mes con "mucha dificultad".

CASTILLA-LA MANCHA Y MURCIA, DONDE MÁS CUESTA LLEGAR A FIN DE MES

Atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla-La Mancha (12,7%), Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2025.

En el lado contrario, las regiones que presentaron los menores porcentajes fueron País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8%).

VACACIONES Y MANTENER LA VIVIENDA A TEMPERATURA ADECUADA

El INE apunta además que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año se situó en 2025 en el 32,2%, porcentaje que fue 1,2 puntos inferior al registrado en 2024.

Según el organismo estadístico, el 13,3% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca, alquiler, comunidad, etc.) o en compras a plazos. Este porcentaje es nueve décimas inferior al dato registrado en 2024.

Asimismo, el 15,9% de las familias asegura que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que ha caído respecto al 17,6% de 2024 y el 20,7% de 2023, cuando llegó a máximos desde 2004, inicio de la serie.

Al mismo tiempo, el 5,4% de los hogares declara que no puede permitirse una comida de pollo, carne o pescado al menos cada dos días, porcentaje siete décimas por debajo del dato de 2024.

Los datos de Estadística también reflejan que el 5,4% de los hogares no puede permitirse disponer de un automóvil, una décima superior a 2024, y que el 27,1% no puede sustituir muebles estropeados o viejos, por debajo del 27,7 que lo afirmaba en 2024.

CAEN A MÍNIMOS LOS HOGARES QUE VIVEN EN CASAS DE PROPIEDAD

De acuerdo con Estadística, el 73,3% de los hogares españoles residía en una vivienda en propiedad en 2025. Es el porcentaje más bajo de la serie de esta encuesta, que arranca en 2004.

Por su parte, el 20,2% de las familias de España vivían de alquiler en 2025, dos décimas menos que en 2024. Según el INE, un 16,7% de los hogares estaban alquilados a precios de mercado, tres décimas menos que en 2024, y un 3,5% a precios inferiores al de mercado, una décima más.

LA RENTA MEDIA POR HOGAR ALCANZA LA CIFRA RÉCORD DE 38.994 EUROS

La ECV de 2025 recoge también cómo han evolucionado los ingresos medios por persona, aunque referidos en este caso al año 2024. Esta cifra alcanzó los 15.620 euros en 2024, un 5,5% superior a la registrada el año precedente y la más alta desde el inicio de la serie del INE.

Por su parte, la renta neta media por hogar aumentó un 5,4% en 2024, hasta los 38.994 euros. Fue casi 2.000 euros superior a la de 2023 y también la mayor desde el inicio de la serie del INE.

De acuerdo con la estadística, la tasa AROPE --porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social-- se situó en el 25,7% de la población residente en España en 2025, tasa una décima inferior a la de 2024 y la menor desde el inicio de la serie de este indicador, en 2014.

Dos de sus tres componentes mejoraron el año pasado: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. El tercer componente, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no experimentó variación.

En concreto, el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2025, la tasa más baja desde 2008, mientras que el porcentaje de población con carencia material y social severa fue del 8,1%, dos décimas menos que en 2024 y la menor tasa desde 2022.