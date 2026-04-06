C-LM celebra la primera reunión de trabajo de desarrollo de su futura Ley de Cambio Climático

Foto de familia del grupo de trabajo de la Ley de Cambio Climático de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha celebrado en Toledo la primera reunión del grupo de trabajo encargado de impulsar la futura Ley de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, un encuentro que ha estado presidido por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro.

Como ha explicado, "esta sesión forma parte de la hoja de ruta diseñada por el Gobierno regional para construir, de manera conjunta y participativa, el primer marco normativo autonómico en esta materia. Un proyecto estratégico para nuestro Gobierno y para el futuro de nuestra región que llevamos ya años construyendo".

"Durante los últimos años hemos trabajado intensamente en definir las bases de la futura Ley", ha indicado Haro, según ha trasladado la Junta por nota de prensa. "Finalizamos la consulta pública previa en 2024 y hemos celebrado dos talleres técnicos internos a lo largo de 2025 con los servicios de la Administración regional para identificar prioridades, necesidades y metas".

También se ha elaborado un primer borrador de estructura, acompañado de un análisis normativo estatal y autonómico y un informe de propuestas para orientar el contenido final de la Ley. "Hoy contamos con un documento sólido, razonado y perfectamente alineado con los compromisos climáticos nacionales e internacionales", ha dicho.

NUEVA FASE PARTICIPATIVA

"La reunión celebrada supone el inicio de una nueva fase participativa, como ha indicado la directora general, imprescindible para garantizar una ley útil, viable y ambiciosa, pues estamos recogiendo aportaciones de agentes externos e internos. Queremos escuchar a quienes están llamados a aplicar la ley y a quienes conviven día a día con los retos climáticos. Este proceso nos permitirá reforzar la calidad del texto y asegurar su legitimidad social".

Tras los talleres, se analizarán las propuestas y serán integradas cuando proceda, con el fin de redactar el anteproyecto definitivo que será sometido a todos los informes técnicos, jurídicos y sectoriales, así como a exposición pública y al dictamen del Consejo Consultivo.

La futura Ley es un compromiso político firme con la acción climática y con el bienestar de Castilla-La Mancha, ha indicado Esther Haro, pues "esta ley nacerá con una vocación clara: garantizar un futuro resiliente para nuestra región y avanzar hacia una economía baja en carbono sin comprometer nuestra capacidad productiva."

OBJETIVOS DE LA FUTURA LEY Y PRINCIPALES RETOS

Entre sus objetivos destacan lograr la descarbonización progresiva de la economía regional, impulsar medidas de adaptación que protejan la salud, el territorio y los sectores productivos, reforzar el papel de las superficies forestales como sumideros de carbono, integrar el cambio climático en todas las políticas sectoriales y proteger de manera especial a los sectores y colectivos más vulnerables.

"Castilla-La Mancha es, según estudios recientes, una de las regiones más expuestas a la desertificación y al aumento de fenómenos extremos. Por eso necesitamos una normativa que nos permita anticiparnos, protegernos y actuar con responsabilidad", ha dicho.

Además, será también una oportunidad para transformar el modelo productivo de la región. "La transición energética, el impulso de las energías renovables, la eficiencia en el uso del agua o el fomento de una agricultura sostenible no son solo obligaciones ambientales: son oportunidades para generar empleo, competitividad y bienestar", ha enfatizado Haro.

La región no dispone actualmente de una norma con rango legal en esta materia. "Seguir sin una ley supondría renunciar a un instrumento esencial para planificar nuestro futuro climático con seguridad jurídica y ambición."

"Con esta reunión arrancamos una etapa decisiva para dar forma al texto final de la Ley, ya que somos conscientes de la complejidad del proceso, pero también del enorme valor que tendrá esta norma para Castilla-La Mancha. Por ello, estamos aplicando un método serio, participativo y transparente que nos permitirá presentar una ley sólida, eficaz y necesaria", ha concluido.