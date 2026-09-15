C-LM celebrará la 'Castilla-La Mancha Fashion & Lunch' para impulsar a los diseñadores regionales en la Fashion Week

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. - JCCM

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa la participación de diseñadores de la región en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid), el principal evento de la moda española y uno de los mayores escaparates del sector a nivel internacional, a través de la primera edición de 'Castilla-La Mancha Fashion & Lunch'.

Una iniciativa que pondrá en valor la creatividad, la artesanía y el talento de la moda regional el próximo 18 de septiembre en el Campus de la Universidad Nebrija de Madrid, según ha informado la Junta por nota de prensa.

'Castilla-La Mancha Fashion & Lunch' permitirá dar visibilidad al trabajo de tres diseñadores castellanomanchegos de reconocido prestigio: Carmen Alba, Señorito Ortega y Antonio Rabadán.

Sus propuestas, diferentes en estilo y lenguaje creativo, comparten una misma inspiración en la identidad cultural y los oficios tradicionales de Castilla-La Mancha.

Por primera vez, los tres participarán en una iniciativa conjunta impulsada por Legado Artesano, compartiendo pasarela y espacio expositivo para mostrar la riqueza y diversidad del diseño regional.

Los creadores dispondrán de un escenario propio en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde presentarán sus colecciones ante profesionales de la industria, medios especializados, compradores, distribuidores, estilistas, prescriptores e invitados institucionales.

Esta presencia contribuirá a ampliar su proyección, generar oportunidades de negocio y favorecer nuevos contactos profesionales.

Los tres diseñadores comparten una apuesta por el saber hacer artesanal, los oficios tradicionales y la producción de proximidad, elementos que convierten sus colecciones en un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con las tendencias contemporáneas.

Una visión alineada con la estrategia del Ejecutivo autonómico para preservar y proyectar el patrimonio artesano de Castilla-La Mancha como elemento de diferenciación y competitividad.

Una experiencia innovadora inspirada en la artesanía regional Oficios y técnicas centenarias como la cerámica, el damasquinado, la espadería, el bordado, el esparto o el vidrio forman parte de la identidad de Castilla-La Mancha y constituyen una fuente de inspiración para los diseñadores participantes.

Una herencia viva que continúa evolucionando a través de nuevas expresiones creativas.

Bajo el concepto 'Un legado vivo. Tres universos contemporáneos', la propuesta plantea una forma innovadora de acercar la moda al público, alejándose del desfile tradicional para ofrecer una experiencia más inmersiva y participativa.

Los asistentes podrán recorrer libremente el espacio mientras las modelos integran una exposición viva que combinará momentos estáticos y secuencias coreográficas para mostrar las colecciones desde distintas perspectivas.

Aunque cada diseñador mantendrá su propia identidad creativa, todas las propuestas formarán parte de una puesta en escena conjunta que reflejará la diversidad, la riqueza y la capacidad innovadora del sector de la moda de Castilla-La Mancha.

UN IMPULSO PARA LEGADO ARTESANO Y LA PROYECCIÓN DE LA REGIÓN

Tras la presentación de las colecciones, se celebrará un encuentro profesional en formato Fashion & Lunch, concebido como un espacio de networking que facilitará el contacto entre diseñadores, compradores, prensa especializada y otros agentes clave del sector, favoreciendo nuevas oportunidades de colaboración, comercialización y difusión.

Asimismo, se habilitará una zona expositiva con una selección de piezas representativas de las colecciones presentadas para reforzar su visibilidad.

La participación de Castilla-La Mancha en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid refuerza la proyección de la marca Legado Artesano y del talento creativo de la región ante profesionales, medios especializados y líderes de opinión.

La iniciativa permitirá mostrar cómo los oficios tradicionales continúan inspirando propuestas de moda contemporánea y contribuirá a consolidar la imagen de Castilla-La Mancha como referente en creatividad, diseño y excelencia artesana.