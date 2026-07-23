C-LM concede 603.355 euros en ayudas a entidades para promover los fines y valores en igualdad

Archivo - Toledo, 23 de julio de 2024.- La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha ofrecido una rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento. (Fotos: A. Pérez Herrera - A.PEREZ HERRERA - Archivo

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas por valor de 603.355,57 euros para financiar 18 proyectos de entidades y asociaciones de la región que promueven los valores que inspiran la acción del Instituto de la Mujer, con una cuantía máxima de 70.000 euros por proyecto. La resolución de esta línea de ayudas se ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Entre los proyectos subvencionados se desarrollará un taller de inteligencia emocional y convivencia saludable dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, solas o acompañadas de sus hijos e hijas; un programa de prevención y sensibilización sobre violencia sexual en el entorno rural; o un taller con jóvenes en masculinidades comprometidas y prevención entre iguales.

Otros proyectos abordan la coeducación, la educación afectivo-sexual, la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad y la especialización profesional ante casos de violencia machista, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Detrás de cada proyecto hay entidades que llevan años trabajando codo con codo con las mujeres de nuestros pueblos y ciudades, y este Gobierno va a seguir apostando por ellas", ha asegurado la consejera.

AYUDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EL ÁMBITO LABORAL

El Gobierno de Castilla-La Mancha también ha resuelto conceder 44.820 euros en ayudas a cuatro entidades para el desarrollo de proyectos que contribuyan a la reducción de las brechas de género en el ámbito laboral, con una cuantía máxima de 12.000 euros por proyecto.

Los proyectos beneficiarios abordan cuestiones como la segregación laboral en el sector industrial, el seguimiento de planes de igualdad en las empresas y la transparencia e igualdad salarial en el ámbito empresarial.