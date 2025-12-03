C-LM confirma la muerte de una mujer en Torrijos (Toledo) como presunto caso de violencia machista

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón, en una entrevista con Europa Press.
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 15:09

TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que la muerte violenta de una mujer en Torrijos (Toledo) se corresponde con "un nuevo presunto asesinato machista que deja una familia rota para siempre".

A través de su perfil de X, recogido por Europa Press, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha trasladado su "enérgica condena" por los hechos, trasladando "un mensaje de apoyo y cariño a todos los seres queridos" de la mujer de 39 años que ha fallecido.

Asimismo, ha afirmado que se activan todos los protocolos de acompañamiento del Gobierno regional.

