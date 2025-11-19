C-LM continúa sin casos de gripe aviar y pide prudencia al difundir información para no generar alarma

Granja de engorde de pollos, a 16 de noviembre de 2025, en El Rincón del Obispo, Cáceres, Extremadura (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector avícola en Castilla-La Mancha no tiene ningún caso de gripe aviar, tampoco sospechoso, tal y como ha insistido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

A preguntas de los medios, antes de entregar los Premios Columela en Toledo, ha señalado que "es la mejor noticia que podemos tener", apelando a lanzar un mensaje de calma y prudencia sobre todo en la difusión de la información.

Transmitir una información errónea "puede resultar muy alarmante y podría resultar perjudicial para el sector avícola", ha afirmado Martínez Lizán.

Hay que ser "sensatos" a la hora de saber exactamente cómo proceder respecto al mantenimiento de las explotaciones avícolas, y es por ello que se han determinado los confinamientos, para proteger a los animales y mantener la salvaguarda económica del desarrollo de las actividades, ha expresado el consejero del ramo.

En este punto, ha indicado que si la situación de forma general, que "tampoco es preocupante", se estabiliza y no hay casos de gripe aviar, "seguro que en el futuro" se podrán flexibilizar las medidas.