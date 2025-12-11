C-LM se convierte en segunda región europea en poner en marcha el mecanismo STEP para financiar proyectos tecnológicos

Archivo - La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, comparece en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y el Innocam, pertenecientes a las consejerías de Educación, Cultura y Deportes y Economía, Empresas y Empleo, respectivamente, han firmado este jueves un convenio para la puesta en marcha en la Comunidad Autónoma del mecanismo europeo STEP, dedicado a la financiación de proyectos de tecnologías estretégicas para Europa.

De esta manera, la región se convierte en la segunda, tras la alemana de Baviera, de toda la Unión Europea en poner en marcha esta plataforma dedicada a cumplir con un reglamento europeo que busca fomentar el desarrollo tecnológico en Europa para así aliviar la dependencia externa del continente en "materías críticas esenciales" para su actividad tecnológica e industrial.

Un convenio que han firmado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el titular de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, que han coincidido en poner en valor la colaboración de ambos departamentos para lograr poner en marcha un mecanismo que en el año 2026 contará con un presupuesto de 12,6 millones de euros.

La consejera Patricia Franco ha hecho hincapié en que, con este paso, Castilla-La Mancha quiere "poner una piedra" para fijar la producción de estas tecnologías "imprescindibles para el desarrollo futuro de Europa" y, además, atraer inversiones en "sectores estratégicos" dentro de la Comunidad Autónoma, así como fortalecer las cadenas de valor de todos los procesos del ámbito tecnológico.

Además, la consejera ha explicado que el concurso del departamento de Educación del Gobierno regional se hace necesario porque la Unión Europea obliga a establecer mecanismos y protcolos que garanticen que la viabilidad y el interés de los proyectos que se financien con estos fondos.

En este sentido, ha indicado que será Innocam quien tendrá que hacer una validación de que aquello que se ha detectado como un proyecto tecnológico e innovador cumple con los requisitos para ser catalogado como proyecto STEP, que será la que certifique que pueden acceder a la financiación.

Además, la responsable regional de Economía, Empresas y Empleo ha destacado que esta plataforma está orientada a tres sectores, concretamente a todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales como la IA o el uso del dato, las biotecnologías y las tecnologías limpias.

Este mecanismo, ha añadido la consejera, será accesible para las empresas de cualquier tamaño con un tope de apoyo financiero de 200.000 euros.

UN AGENTE EVALUADOR PROPIO

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha remarcado que Castilla-La Mancha está "de suerte" por contar con una agencia de innovación como el Innocam, que está "fortalecida" para ser un agente evaluador propio para los proyectos que se presenten.

En este sentido, ha detallado que la Comisión Europea obliga a que todos los proyectos que accedan a la financiación STEP precisen de una evaluación científico-técnica, que sean viables y que cumplan con los requisitos.

"Y ese es el papel que va a jugar el Innocam. Lo podríamos haber hecho buscando evaluadores externos pero estamos de celebración porque en su momento el Gobierno de Castilla-La Mancha apostó por tener este instrumento propio que capitalice y coordine todas las acciones de investigación", ha enfatizado.

"Hoy podemos decir que las grandes alianzas quedan más fortalecidas con este paso hacia delante, con esta certidumbre para los interesados de acudir a esta captación de fondos porque la primera de las garantías es que, después de recibir esta certificación de Innocam, estamos seguros de que --los proyectos-- se pueden llevar a la práctica", ha comentado.

Además, el consejero ha aprovechado para resaltar el aumento del presupuesto dedicado a I+D+i en los últimos diez años con Emiliano García-Page como presidente, en los que se ha pasado de invertir 26,5 millones de euros a más de 59 millones.

"Y esto nos ha permitido que, a lo largo de todos estos años y de la mano de todas las consejerías, hemos impulsado importantes convocatorias en proyectos de investigación", ha añadido, cifrando en "más de 550" los proyectos que se han apoyado con una inversión de más de 50 millones de euros.