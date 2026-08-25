C-LM convoca ayudas a la producción de largometrajes con 200.000 euros de presupuesto

Archivo - Rodaje de una película. - JCCM - Archivo

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado las ayudas destinadas a la producción de largometrajes en la Comunidad Autónoma y que están dotadas con un presupuesto de 200.000 euros.

Así lo recoge la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este martes, tal y como ha apuntado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, apuntano que el plazo de solicitudes será desde este miércoles, 26 de agosto, y hasta el 8 de septiembre.

Los beneficiarios de estas subvenciones podrán ser las personas físicas o jurídicas privadas, titulares de empresas de producción cinematográfica y/o audiovisual, que tengan la condición de independientes.

Carmen Teresa Olmedo ha destacado que desde el año 2021, cuando se pusieron en marcha estas ayudas, se ha destinado más de un millón de euros desde el Gobierno regional para apoyar este tipo de producciones.

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha destacado "la apuesta firme del Gobierno de Castilla-La Mancha por el sector cinematográfico, entendido no solo como una manifestación cultural, sino también como una herramienta para impulsar la creación, generar actividad económica y proyectar la imagen de nuestra región".

"Las políticas de apoyo al audiovisual ocupan un lugar prioritario, acompañando a los profesionales y empresas del sector y favoreciendo que Castilla-La Mancha siga siendo escenario de proyectos y de nuevas oportunidades para nuestros creadores", ha dicho.

Para finalizar, Carmen Teresa Olmedo ha resaltado que "las ayudas a la producción de largometrajes constituyen una línea fundamental de apoyo a la creación cinematográfica, permitiendo que proyectos de calidad puedan avanzar desde su fase de desarrollo hasta su producción".