C-LM da voz a las organizaciones agrarias de la región para elaborar un documento común de la futura PAC

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha mantenido una reunión con las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias. - JCCM/A.PEREZ HERRERA

TOLEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha dado voz este martes a organizaciones agrarias de la región como UPA, Asaja y Cooperativas con el objetivo de que estas le trasladen sus propuestas más concretas sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) y que queden plasmadas en un documento común que, posteriormente, también se abrirá a la ciudadanía de la comunidad autónoma.

"Hoy pondremos a disposición un documento, un cuestionario que viene a determinar qué iniciativas tenemos que empezar a perfilar", ha afirmado el consejero del ramo, Julián Martínez Lizán en declaraciones a los medios.

Tras elaborar ya en abril y octubre del pasado año dos documentos con las organizaciones profesionales agrarias, la Junta quiere "dar un paso más en esa dinámica", más allá del marco financiero plurianual y la reglamentación que articula la futura reforma.

Se trata de "un documento que generará muchas oportunidades de discusión", aunque no hay "una fecha fija" de finalización, a lo que ha añadido que habrá más reuniones para llenarlo de contenido, que se acompañarán con grupos de trabajo.

Centrado ya en medidas concretas, Martínez Lizán ha señalado que Castilla-La Mancha aboga por la implementación de aquellas que garanticen el relevo generacional, la modernización de las explotaciones, la posibilidad de seguir desarrollando regadíos eficientes y sostenibles y el desarrollo de la industria agroalimentaria y de las políticas Leader.

Garantizar la reestructuración y modernización del viñedo, poder empezar a plasmar en términos económicos el futuro plan estratégico de la ganadería extensiva son otros de los aspectos fundamentales de engloba la posición regional.

El consejero del ramo quiere que se mantenga un presupuesto independiente que proteja "a la agricultura y la ganadería de todo el territorio europeo, especialmente en las zonas de desarrollo rural, que más problemas tienen de población".

También, es vital "garantizar la viabilidad económica de la explotaciones", profundizando en el relevo generacional, recordando que en Castilla-La Mancha se han presentado más de 2.000 solicitudes de jóvenes que quieren incorporarse al campo.

PRÓRROGA DE LA PAC

A preguntas de los medios sobre si sería partidario de una prórroga de la PAC, se ha mostrado de acuerdo al respecto, reseñando que es una situación que le vendría muy bien a la región.

"Tendríamos más presupuesto. Nos permitiría seguir avanzando en negociaciones con la Unión Europea y ver también la evolución que la geopolítica internacional puede generar", ha afirmado Lizán.

ASAJA, INDEPENDENCIA DEL SECTOR

Por su lado, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha apostado por "devolver" al sector su carácter independiente para que tenga capacidad "de poder respirar aire puro", al mismo tiempo que se plantea "un buen modelo de soberanía alimentaria", que "desgraciadamente" no tiene ni "el primer eslabón de la cadena ni el último, que son los consumidores".

Ante el documento a consensuar con la Consejería, ha confiado en ver cuáles son los detalles, y sobre la incorporación de jóvenes al campo, ha considerado que hay que ofrecerles garantías y presupuesto, evitando que tras las subvenciones que ofrece la Administración regional, finalmente se queden sin poder incorporarse al sector.

UPA, QUE C-LM TENGA INFLUENCIA

Por su parte, el secretario general de UPA en la región, Julián Morcillo, ha considerado que en este documento hay que bajar al detalle para que Castilla-La Mancha tenga "una posición de las primeras para que pueda influir en el resultado final".

"Hay que afianzar el marco presupuestario y garantizar al sector agrario como mínimo el presupuesto que estábamos recibiendo en la última reforma", ha manifestado.

Entre los aspectos más concretos, ha señalado que este documento debe incluir una ayuda para el viñedo de secano, pues más de la mitad del viñedo de la región es de secano, y que "la apicultura tenga una ayuda concreta dentro de las ayudas acopladas".

En cuanto a la incorporación de jóvenes y el relevo generacional en el campo, lo ha considerado "fundamental", por lo que ha opinado que se debe reforzar "el acceso a la tierra y al agua".

COOPERATIVAS, TRABAJAR EN LETRA PEQUEÑA

Por su lado, Nuria Villanueva, responsable de Ayudas Horizontales de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, ha señalado que los dos pilares fundamentales de este documento deben pasar por "una estrategia europea de relevo generacional y por el futuro de la política agraria común".

Seguir intentando cambiar las bases de la propuesta de la futura PAC, trabajando "también en el lápiz pequeño", porque "dentro un año y medio o dos años y medio, habrá que poner en práctica esta reforma y aplicarla con órdenes concretas en nuestra región", ha reseñado Villanueva.

A su juicio, también "los jóvenes deben estar en primer lugar" de este documento porque "son el futuro", ante una situación de "una masa de agricultores y ganaderos bastante envejecida".