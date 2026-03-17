C-LM declara el carnaval de La Solana como Fiesta de Interés Turístico Regional

El vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, visita la almazara 'La Senda' en Las Solana. - JCCM

CIUDAD REAL 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha anunciado que el próximo jueves se publicará el DOCM la declaración del carnaval de La Solana como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Lo ha confirmado en una visita a la almazara La Senda en localidad. "Es una festividad con una identidad propia, con tradiciones como el reconocido entierro de la Colasa y que cuenta con una enorme implicación vecinal que además atrae a vecinos y vecinas de la comarca", ha señalado Caballero, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

"Tras el proceso de valoración por parte de los técnicos, ya podemos celebrar esta noticia con los solaneros y solaneras porque, sin duda, es reconocimiento va a servir para garantizar su protección, para impulsar esta festividad y para atraer en próximas ediciones más visitantes", ha explicado el vicepresidente segundo.

Además, José Manuel Caballero ha confirmado que el Gobierno regional aumentará el apoyo económico a la Semana de la Zarzuela y al festival Oasis Sound.

"Estamos hablando de dos emblemas culturales de La Solana y de la región, por un lado, la tradición e identidad que es reconocida en la Semana de la Zarzuela; y, por otro, la innovación y el emprendimiento de varios jóvenes que han posicionado al Oasis Sound como un festival de referencia en la región", ha explicado.

La previsión de cierre de campaña de la aceituna va a situar a la región por encima de las 130.000 toneladas El vicepresidente segundo ha visitado la almazara La Senda en La Solana para conocer cómo está desarrollándose la campaña y cómo se trabaja para apostar por la calidad del producto.

Desde allí, ha asegurado que "la previsión de cierre de campaña va a situar a Castilla-La Mancha por encima de las 130.000 toneladas, lo que sin duda es un buen dato y un buen dato también para nuestros agricultores y cooperativas".

Esta cifra supone un 11,91% del total producido en España. Tal y como ha indicado Caballero, estos datos confirman la consolidación del sector en la región.

El olivo ya supera al viñedo en superficie, alcanzando más de 460.000 hectáreas en 2025, con unos 83.000 olivicultores que las trabajan.

Además, ha recordado que Castilla-La Mancha es la tercera región productora del mundo tras Andalucía y Puglia, en Italia.

Actualmente, en Castilla-La Mancha hay 264 almazaras, siendo la segunda región en número, con el 14,2% de las 1.841 existentes en toda España.

Caballero ha destacado además la apuesta por la calidad del aceite que están haciendo los productores de la región.

Contamos con cuatro figuras de calidad: DOP Montes de Toledo, DOP Aceite de La Alcarria, DOP Aceite Campo de Calatrava y DOP Aceite Campo de Montiel; y 3 marcas colectivas, que desde la Consejería Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ya se trabaja para que se conviertan en figuras de calidad.

Estas son Aceites Campos de Hellín, Aceites Sierra de Alcaraz y Aceites Valle de Alcudia.