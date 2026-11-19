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TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, organismo responsable de las materias de consumo en la región, dependiente de la Consejería de Sanidad, ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la gestión de actividades de las asociaciones de personas consumidoras y el desarrollo de sus programas y proyectos en materia de consumo en 2027.

Según informa la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves, recogida por Europa Press, estas ayudas, destinadas a la gestión de actividades de las asociaciones de personas consumidoras y al desarrollo de sus programas y proyectos en materia de consumo, cuentan con un presupuesto total de 150.000 euros.

Serán entidades beneficiarias de la presente convocatoria las asociaciones de personas consumidoras que figuren inscritas en el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

El periodo de ejecución para la convocatoria de 2027 será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2027.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, y se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.