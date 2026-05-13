C-LM destina 2,7 millones de euros a mejorar el confort térmico y la adaptación climática de centros educativos

La consejera Portavoz, Esther Padilla. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo regional ha dado el visto bueno a una transferencia de casi 2,7 millones de euros para continuar con el plan de climatización en centros de Educación Secundaria y de Educación Especial de Castilla-La Mancha.

Como ha señalado la consejera Portavoz, Esther Padilla, "hasta la fecha se han realizado, en los años 2023, 2024 y 2025, a través de dicho plan, actuaciones en 104 centros educativos de Educación Secundaria y Centros de Educación Especial, con una inversión total de 3,49 millones de euros".

Solo en enseñanzas secundarias se han destinado más de 2,5 millones de euros para 94 actuaciones, el resto del capital se ha destinado a Centros de Educación Especial, que son más de 900.000 euros, ha informado la Junta en un comunicado.

Las inversiones se repartieron principalmente entre las cinco provincias de la región, siendo Toledo la que concentró la mayor cuantía, con aproximadamente 1,88 millones de euros y más de 90 actuaciones ejecutadas.

Le siguió Ciudad Real, con alrededor de 1,02 millones de euros y unas 30 actuaciones. Por su parte, Albacete recibió cerca de 270.000 euros para alrededor de 20 actuaciones, mientras que Guadalajara acumuló inversiones próximas a los 200.000 euros con cerca de 15 actuaciones. Finalmente, Cuenca registró alrededor de 120.000 euros y una decena de actuaciones.

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que estas inversiones se destinarán a mejorar la climatización, la ventilación y la adaptación térmica de las aulas. Los programas financiados incluyen distintas líneas como sombreado climático, ventilación, adaptación térmica, climatización en secundaria, y actuaciones específicas en educación especial.

Pero, además, la responsable autonómica ha recordado que está abierta aún la convocatoria de ayudas para la climatización de los centros educativos de Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria 2026, en la que hay una novedad importante al respecto, porque se ha ampliado en un mes el plazo para presentar los proyecto. "Hasta el 30 de junio, se podrán presentar las solicitudes para llevar a cabo las obras en estos colegios".

SOLICITUDES

La consejera ha informado que, hasta la fecha, se han presentado 300 solicitudes con un importe aproximado de 28,7 millones de euros, y ha animado a seguir solicitándolas para la adecuación energética de los centros, mediante sistemas de refrigeración, eficiencia energética y adaptación de sus instalaciones.

La provincia con mayor volumen económico es Toledo, con más de 10 millones de euros solicitados y 72 expedientes registrados. Le siguen Albacete (casi 8 millones), Ciudad Real (5,4 millones), Guadalajara (3,8 millones) y Cuenca (1,4 millones).

"En total, han participado 121 ayuntamientos, lo que refleja una implantación muy amplia del programa en el ámbito municipal y educativo", ya que como ha explicado, "los expedientes están impulsados directamente por ayuntamientos, que actúan como entidades solicitantes para intervenir en colegios públicos concretos".

En las dos convocatorias previas ha habido 117 solicitudes de 85 ayuntamientos, los cuales han movilizado una inversión de 10,5 millones de euros.