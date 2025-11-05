C-LM espera que el nuevo Estatuto pase la barrera del día 11 sin sorpresas y con el apoyo de PP y PSOE como mínimo

Archivo - La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, desde la sede de la Delegación provincial de la Junta en Cuenca, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM - Archivo

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por boca de su portavoz, Esther Padilla, ha confiado este miércoles en que la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pase "sin sorpresas" la barrera del 11 de noviembre, día en el que el Congreso de los Diputados debatirá su toma en consideración.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de la región, la portavoz espera que la reforma estatutaria castellanomanchega cuente en la Cámara baja con el apoyo del PP y del PSOE "como mínimo".

Una iniciativa que, el pasado mes de mayo, contó con el respaldo de PP y PSOE en las Cortes autonómicas y con la oposición de los cuatro diputados de Vox.

Un texto que fue acordado entre socialistas y 'populares', según ha recordado Padilla, y que después de "mucha travesía" llega al Congreso de los Diputados. "Esperamos que no haya sorpresas, que salga adelante y que avancemos en la aprobación de una norma que es vital para Castilla-La Mancha para poder seguir avanzando".

Un nuevo Estatuto que, según ha subrayado la portavoz, blinda la igualdad y blinda la defensa de los intereses para Castilla-La Mancha como puede ser el agua, de manera que, según ha dicho, "aunque el gobierno cambie" esta norma básica hará que se cumplan con unas cuestiones básicas como es "garantizar los servicios públicos, garantizar la igualdad y defender los intereses de esta región".