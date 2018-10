C-LM espera que Ribera apoye a toda la gente de la región que piensa que la instalación del silo no es segura

Publicado 06/09/2018 11:35:10 CET

TOLEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su comparecencia de este jueves en el Congreso de los Diputados apoye a "tanta gente" que en esta región "no ve seguro, inteligente y limpio en todos los sentidos" la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

Así ha respondido el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, al ser preguntado por la comparecencia de la ministra para explicar las actuaciones efectuadas por el Gobierno para paralizar la autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).

"Esperamos que la ministra pueda decir alto y claro lo que viene diciendo durante tantos y tantos años en Castilla-La Mancha el PSOE y ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo "no" al ATC y ha defendido que "no se puede instalar un cementerio nuclear donde los técnicos dicen que no es seguro".

Igualmente, ha apuntado que una inversión de este tipo sólo puede traer "más problemas" y no riqueza y generación de empleo, "como algunos intentan vender".