C-LM estudia todas las alegaciones a decreto de plantas de biometano para ofrecer soluciones a valorización de residuos

La Consejera De Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, Se Reúne Con Máximos Representantes De La Unidad Militar De Emergencias (UME) - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que está estudiando todas las alegaciones recibidas al decreto regulador de la instalación de plantas de biometano en Castilla-La Mancha, precisando que ha recibido unas 700.

A preguntas de los medios en un acto en Toledo con máximos representantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha señalado que algunas de esas alegaciones llevan tras de sí "muchas firmas", es decir: una alegación está firmada por un colectivo de 500 o mil personas.

"Nosotros estamos estudiando ahora todas y cada una de estas alegaciones, porque para nosotros resulta muy importante que todas aquellas que se hayan presentado y que mejoren el texto de borrador de decreto se incorporen, para que próximamente podamos estar dándole continuidad".

El fin es ofrecer "una reglamentación para que todo el mundo conozca las reglas del juego, tanto los promotores como todos los ciudadanos y los ayuntamientos", sobre una problemática como la valorización de los residuos y la materia orgánica que se genera en explotaciones agrícolas y ganaderas, ha remarcado la consejera.

De otro lado, sobre las nuevas reglas del trasvase y los contactos con el Ministerio de Transición Ecológica, ha señalado que hasta el momento no hay "ninguna noticia ni ninguna información al respecto". "Nuestra demanda sigue su curso a nivel judicial y esperemos más pronto que tarde que esto se resuelva", ha rematado.