La consejera de Desarrollo Sostenible responde a Asaja: "El que diga que no se puede cosechar en C-LM miente"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha respondido a Asaja Castilla-La Mancha que "el que esté diciendo que no se puede cosechar en la región, miente" aclarando que en casos como Guadalajara y Cuenca, con la recogida de cereales en julio y agosto, cuando el riesgo es extremo, "pueden firmar una declaración responsable y cosechar sin ningún problema"

La semana pasada Asaja denunció que el Gobierno regional "pretendía elevar a rango de Ley las prohibiciones de realizar trabajos agrícolas en el campo cuando el Índice de Propagación Potencial (IPP) alcance niveles muy alto o extremo".

A preguntas de los medios en un acto en Toledo, Mercedes Gómez, ha negado que haya "medida adicional" alguna "ni nada que nos hayamos inventado en Castilla-La Mancha".

"Las mismas palabras y puntos y comas que lo que viene definido ya en la orden que se ha aplicado", ha reivindicado Gómez, añadiendo que no se pretende agobiar ni prohibir ni provocar "una situación comprometida". "Lo que pretende es salvar a nuestros agricultores, salvar sus cosechas y de verdad que son medidas preventivas que no tienen mayor implicación".

Ha remarcado que entiende algunas circunstancias, por ejemplo en las provincias de Guadalajara y de Cuenca, con la recogida de cosechas sobre todo de cereales en julio y agosto, momento en el que hay situaciones de alto riesgo, muy alto o extremo" dentro del Índice de Propagación de Incendios en la región.

"Entiendo que esa situación les pueda provocar algún problema más de organización, pero ellos saben que pueden firmar una declaración responsable con un contenido y que pueden cosechar sin ningún problema, salvo en las horas centrales del día".

La consejera ha dejado claro que en el caso de que se modificaran esas medidas tiene que ser "bajo otro Real Decreto", que de cambiar, Castilla-La Mancha no tendría "más remedio que transponer".

PASTOREO CONTROLADO

De otro lado, ha avanzado que la próxima semana se publicará una convocatoria de ayudas por importe de 360.000 euros destinada a fomentar el pastoreo controlado en áreas estratégicas de defensa frente a incendios forestales para colaborar con el sector ganadero "de determinadas especies, ya sean de vacuno, ovino y caprino, o de caballos.

Esta iniciativa, conocida como 'ovejas bomberas', utiliza el pastoreo de ganado para reducir la vegetación y el combustible disponible en zonas estratégicas, contribuyendo así a disminuir el riesgo de propagación de incendios forestales.

La consejera ha hecho una llamada a la prudencia, pues "aunque hayamos tenido una bajada de temperaturas" solo la semana pasada hubo 32 incendios.

"Seguimos estando en una situación comprometida y tenemos que seguir siendo muy prudentes cuando realizamos no solo labores agrícolas, sino también labores en los montes e incluso en la interfaz entre los municipios".

Mercedes Gómez, durante un encuentro de trabajo con distintos responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para analizar la gestión de las principales emergencias de esta campaña en la región, ha señalado que "esta campaña ha vuelto a demostrar que ante emergencias de gran magnitud la colaboración entre administraciones y la integración de capacidades son fundamentales".

"Cada incendio presenta unas circunstancias diferentes y nuestra obligación es adoptar en cada momento las decisiones que permitan ofrecer la mejor respuesta posible para proteger a la población, los bienes y nuestro patrimonio natural".

En este sentido, ha destacado la experiencia adquirida tanto durante el incendio forestal de La Mierla, gestionado en Situación Operativa 2, como durante el complejo de incendios que afectaron a Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid y que motivaron la incorporación de nuestra región a la estructura de coordinación de la Situación Operativa 3.

ENCUENTRO CON LA UME

Gómez ha destacado "el enorme trabajo realizado por los profesionales de Infocam durante una emergencia especialmente exigente, tanto por sus dimensiones como por las condiciones en las que tuvieron que trabajar", destacando igualmente "la colaboración de la UME, cuyo trabajo y plena disposición fueron fundamentales dentro del dispositivo desplegado".

"En La Mierla demostramos que Castilla-La Mancha cuenta con profesionales altamente cualificados y con capacidad para dirigir una emergencia de enorme complejidad, pero también que sabemos trabajar de forma coordinada con los recursos de otras administraciones cuando la situación lo requiere", ha enfatizado la consejera.

Un escenario diferente fue el complejo de incendios que afectaron a Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, ante el que nuestra región se incorporó a la Situación Operativa 3 y al Mando Operativo Integrado (MOPI), poniendo los recursos de Infocam a disposición del operativo conjunto.

"Esto es una lección que, pensamos todos, para nuestra desgracia, se va a quedar. Estamos viendo que las situaciones de emergencia en los incendios son cada vez más complejas, incendios que se pueden convertir en un riesgo muy grande para las poblaciones y, por lo tanto, tenemos que ser capaces entre todos --y de ahí esta reunión-- de aprender de ello y de ver cómo podemos ser lo más operativos posible", ha incidido.

A nivel técnico y a nivel operativo, "el Gobierno de Castilla-La Mancha aportó todo lo que se le solicitó en esta situación operativa de emergencia de nivel 3 y creemos que nuestra aportación también fue determinante para conseguir finalmente, con la unión de todos, que estos incendios se pudiesen controlar".

En este contexto, los medios de Infocam intervinieron tanto dentro como fuera de la región. En Almorox (Toledo), el incendio afectó a 247,81 hectáreas, de las cuales 245,66 fueron forestales, y movilizó 62 medios y 274 profesionales. Asimismo, el incendio de Burgohondo (Ávila) afectó a unas 1.100 hectáreas en La Iglesuela del Tiétar (Toledo) y movilizó 81 medios, 12 de ellos aéreos, y 338 efectivos. Infocam intervino tanto en territorio regional como en colaboración con el dispositivo de Castilla y León, además de participar en el incendio de San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

En conjunto, el complejo de incendios que afectó a las tres comunidades autónomas movilizó alrededor de 3.000 profesionales y un millar de medios, con participación de diferentes administraciones y apoyos internacionales.

SEGUIR REFORZANDO COORDINACIÓN

En el marco de esta reunión con la UME, la consejera ha destacado la importancia de compartir las experiencias y lecciones aprendidas durante las grandes emergencias de esta campaña, con el objetivo de identificar buenas prácticas, mejorar los procedimientos y seguir reforzando la coordinación entre administraciones y dispositivos "para avanzar en una respuesta cada vez más eficaz ante incendios forestales de gran complejidad como los que vivimos de cara a proteger a la ciudadanía y nuestro patrimonio natural", ha señalado Gómez.

Asimismo, la consejera ha hecho balance de la campaña, señalando que desde el 1 de enero y hasta la fecha se han registrado 1.133 siniestros en el medio natural, tanto forestales como no forestales, de los cuales 951, el 84%, se han quedado en fase de conato, afectando a menos de una hectárea. En cuanto a la superficie afectada, se contabilizan aproximadamente 41.106 hectáreas de vegetación forestal y 4.911 hectáreas de vegetación no forestal.