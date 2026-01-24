C-LM impulsa un itinerario de bienestar socioemocional en las aulas dirigido a más de 2.500 docentes

La acción está enmarcada en la Estrategia Regional de Bienestar Socioemocional en las Aulas de Castilla-La Mancha. - JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha está impulsando, a través del Centro Regional del Profesorado, un itinerario de bienestar socioemocional en las aulas que va dirigido a más de 2.500 docentes.

Esta acción está enmarcada en la Estrategia Regional de Bienestar Socioemocional en las Aulas de Castilla-La Mancha, que lleva a cabo la Dirección General de Inclusión Educativa y dirigido a profesorado de todas las etapas educativas, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El objetivo principal es dar respuesta institucional a las necesidades de bienestar emocional, convivencia y salud mental detectadas en los centros educativos pues afrontan situaciones cada vez más complejas relacionadas con el bienestar emocional del alumnado, la convivencia en las aulas y la aparición de conductas de riesgo.

Estas realidades tienen impacto directo en el clima escolar, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la labor del profesorado, lo que refuerza la necesidad de dotar a los centros educativos de herramientas preventivas y formativas que permitan abordar estas situaciones desde un enfoque educativo, integral y coordinado.

Por todo ello, el director del Centro Regional del Profesorado, Juan Carlos Palomino, ha indicado que el impacto esperado es que el profesorado adquiera competencias profesionales para promover el bienestar emocional, la salud mental y el desarrollo integral del alumnado, así como el autocuidado y bienestar del propio profesorado.

Además, ha añadido que se busca que el alumnado mejore el desarrollo intelectual, emocional, psicosocial y ético y se refuerce la prevención y actuación ante situaciones de riesgo relacionadas con la salud y el bienestar, así como fortalecer entornos educativos más seguros, saludables y emocionalmente sostenibles.