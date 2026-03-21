C-LM impulsa los regadíos del sureste de Albacete con dos nuevos proyectos de transformación

Acto inaugural de los nuevos proyectos de transformación de regadíos. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este sábado en los municipios de Alcadozo y Pozohondo dos nuevos proyectos de transformación de regadío que suman más 900 hectáreas en las que se han invertido 8,2 millones de euros de inversión con casi 6,7 millones de euros de apoyo público.

Un acto en el que ha estado acompañado por la alcaldesa de Pozohondo, Julia Sánchez; el alcalde Alcadozo, Ángel Alfaro; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruíz; y los presidentes de las SAT Riegos de Alcadozo y SAT Regantes Nava de Arriba de Pozohondo, José Ignacio Alfaro, y José Fajardo, respectivamente.

"Estos dos nuevos regadíos vienen a apalancar la agricultura en este territorio, lo que va a suponer un antes y después en el desarrollo agronómico, pero también en la concepción tanto social como económica que pueden aportar para el futuro de esta zona", ha dicho, tras la inauguración, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Otro de los aspectos reseñables de estas actuaciones es que responden a una apuesta clara por los regadíos sociales, que permiten incorporar nuevos agricultores, favorecer el relevo generacional y fijar población en el territorio. Algo que no sería posible "sin el compromiso de los regantes", que realizan un importante esfuerzo inversor y de adaptación para avanzar hacia un modelo más eficiente y competitivo, "y también del Gobierno regional y en particular de nuestro presidente, que ha impulsado una política hidráulica basada en la planificación y el desarrollo rural", ha subrayado el consejero, que también ha destacado la labor de los ayuntamientos.

En Alcadozo, la SAT Riegos de Alcadozo ha invertido 5,2 millones y han recibido 4,2 de ayuda pública para transformar una superficie relevante en esta localidad optimizando el uso del agua y mejorando la viabilidad de las explotaciones. Por su parte, en Pozohondo la SAT Regantes Nava de Arriba ha realizado las mismas actuaciones una inversión de tres millones para la que ha recibido 2,4 de inversión. En ambos casos, se ha realizado una balsa, la red de tuberías de riego, la ejecución de dos sondeos, una instalación fotovoltaica y un Centro de Transformación.

Ambos regadíos se han realizado en el marco de la convocatoria que realizó el Gobierno regional en 2023 con 34,5 millones de euros destinados a 68 proyectos, 55 de ellos en la provincia de Albacete. De ese conjunto, cuatro proyectos corresponden a actuaciones de transformación, todas en esta provincia, y dos son los inaugurados este sábado, ha informado la Junta en un comunicado.

A la de 2023, hay que sumar la convocatoria realizada en 2021 con el fin de impulsar la transformación de nuevos regadíos "mediante una planificación hídrica rigurosa". Entre las dos, "hemos transformado cerca de 3.000 hectáreas en regadío, beneficiando a más de 320 regantes", tal como ha desgranado Julián Martínez Lizán, quien ha añadido que "así se pone de manifiesto el compromiso de nuestra región con el agua, especialmente en la Cuenca del Segura donde nuestra implicación en la mejora del regadío y el aprovechamiento eficiente pone de manifiesto que se pueden realizar nuevos regadíos, aprovechando el agua y siendo sostenibles".

Estos nuevos regadíos nacen ya con un modelo avanzado, incorporando eficiencia hídrica, energías renovables y tecnología, lo que garantiza explotaciones más competitivas desde su origen, y demuestra el compromiso de Castilla-La Mancha con un uso eficiente del agua ya que siendo la segunda comunidad en superficie regada y la que más ha crecido en los últimos años, con un sistema altamente eficiente (casi un 70% de riego localizado) "estamos 5,5 puntos por debajo de la media nacional en superficie de regadío pero 10 puntos por encima en eficiencia".

En este contexto, el Gobierno regional cuenta con el Plan Director de Nuevos Regadíos 2022-2030, que contempla 18 proyectos de nuevos regadíos, casi 25.000 hectáreas. "El compromiso de nuestro Gobierno, de nuestro presidente Emiliano García-Page, es claro por conseguir la mejora sustancial de nuestros municipios y por garantizar la rentabilidad de las explotaciones de nuestros agricultores", ha dicho al respecto.

AGUA, MOTOR DE VIDA

El presidente de la Diputación de Albacete ha respaldado la puesta en marcha de unas infraestructuras que transforman más de 900 hectáreas en la comarca, considerando que "el camino del agua es el camino de la igualdad" y destacando que para combatir la despoblación no hay mejor fórmula que "crear riqueza en el territorio".

"Estaremos enfrente de esos recortes que parece que nos amenazan, esos recortes que quieren privar de que se pueda seguir creando riqueza en este territorio para que se cree en otros". "Nunca estaremos en contra de que se cree en otros lugares, pero siempre y cuando a nosotros también se nos permita poder seguir creciendo para que nuestros municipios sigan teniendo vida", ha afirmado, reiterando que la Diputación defenderá siempre los derechos de los agricultores albacetenses y castellano-manchegos de la mano del Gobierno regional.

En Alcadozo, el proyecto beneficia de forma directa a 50 familias, transformando más de 618 hectáreas con una inversión que roza los 6 millones de euros, tal y como ha informado la Diputación en un comunicado.

Su alcalde, Ángel Alfaro --quien además es diputado provincial del Grupo Popular en la Corporación de la Diputación--, ha recordado emocionado que lleva luchando por este proyecto desde el año 2007 (18 años). Alfaro ha querido poner en valor la unidad de las administraciones frente a este reto: "Cuando es un proyecto del que se van a beneficiar las personas, siempre luchamos en la misma dirección; aquí no hay colores políticos".

El primer edil y diputado provincial ha ilustrado cómo esta inyección económica, apoyada por la Junta y las concesiones de la Confederación Hidrográfica del Segura, transforma la economía local de una zona desfavorecida en plena sierra. "No son solo las 50 familias, es el empleo indirecto; desde que se inicia un proyecto, alguien se toma un café en el bar o echa gasoil, se empiezan a utilizar todos los servicios del municipio".

TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD PARA EL FUTURO RURAL

Por su parte, en Pozohondo, donde se transforman casi 294 hectáreas con una inversión de más de 3 millones de euros, la alcaldesa, Julia Sánchez, ha celebrado esta "nueva oportunidad de desarrollo rural". Sánchez ha subrayado el salto cualitativo que supone para el sector agrícola local "la incorporación de nuevas tecnologías, la digitalización en las comunidades de regantes y la utilización de placas fotovoltaicas".

Para la alcaldesa, esta modernización garantiza "una sostenibilidad y un uso más eficiente de este bien tan preciado como escaso", traduciéndose en nuevas oportunidades laborales que son, en última instancia, la mejor herramienta en "la lucha contra la despoblación de nuestros pueblos".