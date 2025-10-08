C-LM incrementará en un 8,6% hasta los 9,3 millones el presupuesto de investigación agraria en 2026

Acto de inauguración del Centro de Interpretación del Dehesón del Encinar en Oropesa (Toledo). - EUROPA PRESS

OROPESA (TOLEDO), 8 (EUROPA PRESS)

La Junta incrementará un 8,6% el presupuesto destinado a la investigación agraria hasta los 9,3 millones de euros para fomentar la innovación y el desarrollo del sector primario de Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto de inauguración del Centro de Interpretación del Dehesón del Encinar, en la localidad toledana de Oropesa, en el cual ha especificado que "va a ser una de las líneas de crecimiento del presupuesto más importante".

"La Consejería está haciendo una determinada línea de trabajo en este año y más en el que viene, a apostar por la investigación, la investigación agraria", ha señalado el presidente autonómico.

El mandatario regional ha defendido la necesidad de mantener la innovación en el sector, preservando elementos como la dehesa, que ha calificado como un ejemplo de "intervención humana que han derivado, al contrario de lo que alguno pudiera imaginar, en un fenómeno protegido". "Es una representación muy clara de la intervención humana de manera sostenible, de manera equilibrada, de manera inteligente, para ser sinceros, porque no hay nada de inteligente en aprovechar el hoy si no estás pensando en el mañana", ha defendido.

Entre las líneas de inversión en investigación, el mandatario regional ha especificado que solo este centro será receptor de una inversión de 1,2 millones de euros de investigación a través del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf).

Un espacio que, ha defendido, resulta "simbólico" tanto en "términos de conservación ambiental" como en desarrollo y protección de señas de identidad.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO

La inauguración del espacio ha contado también con la intervención del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, así como del alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel.

Martínez Lizán ha destacado la importancia del papel de la dehesa, y en concreto del Dehesón del Encinar en la protección de dos estirpes porcinas ibéricas como la torbiscal y la guadyerbas.

Además, ha elogiado el desarrollo del sector cárnico en Castilla-La Mancha, señalando que en la actualidad la región cuenta con "840 empresas", generando 10.000 puestos de empleo y más de 1.000 millones de euros.

"Son 372.000 las toneladas de producción cárnica que desarrollan y es fácil entender que esa magnitud da una relevancia importante, el 7,5% de toda la producción del territorio nacional", ha apuntado el consejero.

Por otra parte, ha reivindicado la política de inversión autonómica en el sector, con 61 millones de euros de subvenciones a través de los planes Focal, para 129 proyectos que han movilizado una inversión total de 344 millones de euros.

De su lado, el alcalde de Oropesa ha agradecido el apoyo de la Junta en la recuperación del espacio, apuntando que "este centro viene a poner el valor de ese patrimonio vivo, ese equilibrio entre biodiversidad, tradición y cultura, que tantas veces pasa desapercibido, pero que es clave para entender lo que somos hoy en día".