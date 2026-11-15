C-LM inicia el expediente para declarar BIC la tradición musical popular de las bandas de música

Reunión entre el consejero de Educación, Cultura y Deportes de C-LM, Amador Pastor, y la Federación Regional de Bandas de Música. - JCCM

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado iniciar el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Bien Inmaterial, la tradición musical popular de las bandas de música de la región, una manifestación cultural estrechamente vinculada a la historia, las tradiciones y la identidad de los municipios castellanomanchegos.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha mantenido un encuentro con la Federación Regional de Bandas de Música, donde ha señalado que esta declaración supone "el reconocimiento del valor histórico, artístico, educativo y social de unas agrupaciones que, desde hace generaciones, forman parte de la vida cotidiana de los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha", según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, Amador Pastor ha puesto de manifiesto que las bandas de música "constituyen una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural inmaterial de la Comunidad Autónoma, tanto por su trayectoria histórica como por su capacidad para transmitir conocimientos musicales y favorecer la participación de personas de diferentes edades y procedencias".

El consejero del área ha incidido especialmente en la dimensión educativa de estas agrupaciones, que históricamente han desempeñado un papel fundamental en el acceso a la formación musical, especialmente en el medio rural, donde han permitido que numerosas generaciones pudieran acercarse a la música con independencia de sus recursos económicos.

Asimismo, ha destacado su importancia como espacios de convivencia, participación y transmisión intergeneracional de conocimientos, así como su presencia en celebraciones populares, festividades religiosas y acontecimientos culturales que forman parte de la memoria colectiva de los municipios.

Desde el Gobierno regional han recordado que, anualmente, el Gobierno regional y la Federación Regional de Bandas firman un convenio de colaboración destinado a favorecer la actividad de las bandas de música y contribuir a la promoción y difusión de la cultura musical en la región.

Este acuerdo constituye un instrumento de colaboración entre la Administración regional y el movimiento asociativo musical, especialmente relevante en el medio rural, donde estas agrupaciones desempeñan un importante papel en la formación musical, la dinamización cultural y la conservación de las tradiciones populares.

UNA TRADICIÓN CON RAÍCES EN EL SIGLO XIX

Las bandas de música de Castilla-La Mancha tienen su origen en las transformaciones sociales y culturales del siglo XIX. Surgidas, en buena medida, bajo la influencia de las agrupaciones militares, fueron incorporándose progresivamente a la vida civil, religiosa y festiva de los municipios hasta convertirse en una de las manifestaciones más duraderas del asociacionismo musical regional.

Desde entonces, estas formaciones han acompañado acontecimientos públicos, ofrecido conciertos en plazas y quioscos de música y participado en las principales celebraciones de pueblos y ciudades, consolidándose como un elemento "característico de la identidad cultural de Castilla-La Mancha".

Su evolución histórica ha estado vinculada también a la creación de certámenes musicales, la mejora de la formación de sus integrantes y la incorporación de nuevas generaciones de intérpretes, factores que han contribuido a mantener viva esta tradición.

La declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría Inmaterial, supone el reconocimiento del máximo nivel de protección previsto para este patrimonio cultural y reconoce "el carácter colectivo de la tradición musical de las bandas, su continuidad histórica y su importancia como expresión cultural viva, vinculada a la sociedad castellanomanchega y a la transmisión de su patrimonio a las generaciones futuras".