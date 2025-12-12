C-LM invita a los jóvenes a ser protagonistas de la construcción de un futuro de progreso, bienestar y cohesión en la UE

Programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo de Castilla-La Mancha. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha invitado a los jóvenes de la región "a ser protagonistas de la construcción de un futuro de progreso, bienestar y cohesión en la Unión Europea". Lo ha transmitido a los estudiantes y docentes participantes en la simulación de pleno del programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo de Castilla-La Mancha que se ha desarrollado este viernes en el Salón de Plenos de las Cortes Regionales.

"Por un lado, tenéis que saber que la participación de los jóvenes en política es fundamental y, por otro lado, es importante que sepáis que Europa no es algo externo a nosotros, porque todos nosotros somos Europa y cada decisión que se toma en Bruselas o Estrasburgo influye en vuestro día a día", ha explicado Caballero. "La única manera de lograrlo es, por un lado, formándoos y informándoos, como estáis haciendo en este programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo; y, por otro lado, también participando como lo vais a hacer hoy aquí", ha concluido.

Finalmente, José Manuel Caballero ha agradecido a los docentes su iniciativa de participar en el programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, que "demuestra vuestro compromiso con el proyecto común y de futuro, que es la Unión Europea". En este sentido, les ha trasladado el apoyo del Gobierno regional "para seguir trabajando en este camino de difusión de los valores europeos desde las aulas".

Más de 60 estudiantes han participado en esta actividad, en la que se han repartido la representación de los distintos grupos europeos para desarrollar una simulación de debate en torno al marco financiero plurianual que ha planteado la Comisión Europea para el próximo periodo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Caballero les ha trasladado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha "estamos llevado a cabo una labor muy intensa con el objetivo de que la Comisión haga modificaciones sustanciales en su propuesta, que consideramos son esenciales para el futuro de las regiones europeas y, por tanto, para el futuro de la Unión".

En este sentido, ha explicado que "esta misma semana hemos estado, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Bruselas; donde hemos manifestado nuestro rechazo, junto a otras comunidades autónomas españolas como Galicia, Andalucía o Navarra, al recorte sin precedentes que la Comisión Europea pretende hacer sobre la Política Agraria Común y los fondos de cohesión".

El vicepresidente segundo ha incidido en que "estos fondos han sido y son claves en el éxito del proyecto europeo y en el desarrollo económico y social de las regiones europeas".