C-LM pide al alcalde de Noblejas en huelga de hambre que acredite un aumento de escolares que justifique nuevo instituto

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha remitido una carta al alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, --que el pasado lunes inició una huelga de hambre para reclamar la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en la localidad--, en la que pide al regidor socialista que acredite un aumento de escolares que justifique un nuevo instituto en Noblejas.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el consejero se dirige al alcalde de Noblejas con el fin de recabar información que permita avanzar en el análisis de nuevas o futuras necesidades de escolarización del alumnado en la localidad de Noblejas.

"Nos encontramos actualmente en pleno periodo de escolarización. Una vez resuelto el proceso ordinario y a escasos días de concluir el extraordinario, los datos disponibles no reflejan un incremento significativo en las matrículas de los centros de Educación Infantil y Primaria de la localidad que justifique, en este momento, la petición planteada por su Ayuntamiento. Antes bien, se aprecia en determinados cursos una ligera tendencia a la baja respecto a años anteriores", advierte el titular de Educación castellanomanchego.

De hecho, apunta en la misiva, este próximo curso la localidad de Noblejas incorporará en sus centros de Educación Infantil en el nivel de 3 años a 39 alumnos frente a los 64 que incorporaba en el curso 2021/2022, es decir, 25 alumnos y alumnas menos, un 40% de reducción de matrícula.

"Las proyecciones y estudio de las necesidades de escolarización debe realizarse en exclusiva con los datos de población de la localidad de Noblejas, que es el Ayuntamiento que solicita esta construcción".

Con el propósito de realizar una valoración "completa y rigurosa" de las posibles necesidades educativas futuras, el consejero solicita al alcalde que facilite a su departamento "cualquier información complementaria de la que disponga ese Ayuntamiento acerca de un previsible aumento de población en Noblejas".

"Dicha información puede referirse tanto a nuevas familias con intención de empadronarse en viviendas ya existentes, como a planes de desarrollo urbanístico que contemplen la construcción de nuevas promociones residenciales que pudieran repercutir en un incremento de la escolarización en fechas próximas", recuerda Amador Pastor.

Este procedimiento --abunda-- se lleva a cabo de manera habitual en todas aquellas localidades de Castilla-La Mancha donde se plantea la necesidad de nuevas infraestructuras educativas o la ampliación de las ya existentes.

Por ello, el consejero --afirma-- agradecerá que, "con el mayor rigor y objetividad posibles", haga llegar a la Consejería de Educación "los datos relativos al padrón municipal y a los proyectos urbanísticos previstos, a fin de poder analizar en su conjunto las necesidades de escolarización de Noblejas y de la comarca".

En todo caso, concluye el escrito, "toda esta información la podemos despachar presencialmente en una reunión cuando usted considere".