C-LM pide formalmente explicaciones a CHT sobre los motivos de la repentina bajada de caudal del Tajo en Toledo

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha confirmado que a través de la Agencia del Agua se ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo explicaciones sobre las causas de la repentina bajada de caudal que el río ha sufrido a su paso por Toledo durante este verano.
A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Gómez ha indicado que "oficialmente" no se ha recibido ninguna información sobre las bajadas del caudal del río Tajo en Toledo.
Así, confirma que se ha pedido "un informe justificativo de las causas de esta situación". "Aún no hemos recibido ese informe, pero sí que sabemos, que están haciendo una investigación de las causas", indica.