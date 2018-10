C-LM pide a Gobierno una financiación autonómica que garantice la prestación de servicios públicos fundamentales

Publicado 20/09/2018 14:09:23 CET

TOLEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado, con los votos a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP, instar al Gobierno de España a que proponga de manera "inmediata" para su debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de los servicios públicos fundamentales por parte de las comunidades autónomas.

Se trata de una petición recogida en una propuesta de resolución del PSOE debatida este jueves en el pleno de las Cortes y que, además, apoya en todos sus términos la declaración institucional conjunta de los gobiernos de Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha sobre el sistema de financiación autonómica y de los fondos de la política de cohesión europea suscrita el 10 de septiembre.

Asimismo, ha quedado aprobada la propuesta de resolución del PP, con la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos, que instaba al Gobierno regional a exigir un nuevo modelo de financiación que garantice la igualdad, la equidad, la transparencia, la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad, conforme al modelo constitucional establecido respetando la soberanía y la unidad de España.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lamentado que a Castilla-La Mancha le haya tocado "la parte más rancia del PP", reprochando al diputado regional del PP Lorenzo Robisco que "en 10 minutos" haya "tirado por tierra" a su propio partido ya que le ha recordado que gobiernos del PP se han esforzado en rubricar la declaración institucional del 10 de septiembre.

Tras asegurar que "el 99 por ciento" de las palabras que ha vertido Robisco son "mentira", ha acusado al PP de haber promovido, cuando gobernó, a que la gente se marchase de los pueblos "cerrando las urgencias", expulsando a médicos y maestros y "todo un catálogo de errores" que "caracterizó" al gobierno del PP en la pasada legislatura.

"Hay que tener valentía y altura de miras", ha espetado el consejero, quien ha defendido que lo mismo que el Gobierno de García-Page ha reclamado al PP en materia de financiación autonómica, lo hace ahora con un Gobierno socialista. "Lo hacemos en lo mismos términos y condiciones porque estamos mirando al ciudadano y no nos miramos a nosotros mismos", ha añadido.

Finalmente, el consejero ha señalado que le hubiera gustado acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el apoyo de todos los partidos políticos y cree que "hoy era un día para aunar esfuerzos".

PODEMOS Y SU APOYO CRÍTICO

De su lado, el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, David Llorente, que ha calificado de "aséptica" la propuesta de resolución del PSOE, sin embargo ha mostrado su apoyo "crítico" a la misma, insistiendo en que es necesario "ir más allá" para abordar en "profundidad" un verdadero debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que necesitan España y Castilla-La Mancha.

Ha calificado de "insuficiente" el actual modelo ya que no garantiza la equidad y ha propuesto que el nuevo modelo de financiación autonómica garantice la igualdad de acceso y el blindaje de los servicios públicos fundamentales, contemple un sistema de reparto "justo y equitativo", incremente los ingresos tributarios mediante una reforma fiscal progresiva y establezca una tributación mínima no bonificable para el conjunto de las comunidades para contener el 'dumping' fiscal.

Podemos también pide una administración tributaria integrada y de corte federal, que incorpore a las comunidades autónomas en los órganos de participación de la agencia tributaria. Además, aboga por reformar el sistema de entregas a cuenta, reestructurar la deuda que las comunidades han contraído con el Fondo de Liquidez Autonómica, así como incrementar la autonomía fiscal y capacidad normativa en materia tributaria.

PSOE: IGUALDAD DE CIUDADANOS VIVAN DONDE VIVAN

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, ha defendido que "la equidad y la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan y el acceso a los servicios no debería estar limitado por el lugar de residencia ni por el sentimiento de entidad territorial".

Asimismo, pide que la negociación de los servicios para las comunidades autónomas "sea multilateral", quejándose de que "hace tiempo que sólo se oyen las voces de algunas y algunos lugares de España y se habla más de los conflictos territoriales de este país".

"No se ha hablado en nuestro país de la España interior que se vacía, hay que ponerla en primer plano, porque más de 10 millones de personas necesitan por primera vez que se pongan sus necesidades encima de la mesa", ha reclamado.

PP: C-LM "ESTÁ LLAMADA A MÁS"

De su lado, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, Lorenzo Robisco, ha reprochado al PSOE que con un "parrafito" en su propuesta de resolución "no es suficiente" porque, a su juicio, Castilla-La Mancha "está llamada a más", al tiempo que ha criticado que el Gobierno "llene los pueblos con fotos", no "con políticas acertadas".

Por ello, le ha reclamado al presidente regional, Emiliano García-Page, que solicite al Gobierno central los 8.000 millones de euros que exigió para la región, pues lo que le pasa ahora es que "donde dijo digo, dice Diego". También ha arremetido contra García-Page por no haberle visto en "en ningún rincón de ningún pueblo" que sufre despoblación ya que ahí "no hay votos".

"Tenemos a un presidente aséptico, no tiene ilusión, no tiene ambición. Queremos una Castilla-La Mancha mejor, igual que el resto de regiones. En 2018 no vale el engaño, ni la mentira, ni la foto, ya me gustaría tener la situación del Gobierno de Galicia o de Castilla y León", ha lamentado.