C-LM pide a Levante que aproveche "el nuevo escenario" para dialogar y sobre gestión del agua

Publicado 05/12/2018 11:23:24 CET

TOLEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha pedido este miércoles al Levante que aproveche el "nuevo escenario" que se ha abierto sobre gestión de agua para sentarse a dialogar y consensuar junto al Ejecutivo central y el castellano-manchego en esta materia.

Así se ha pronunciado Hernando a preguntas de los medios en una rueda de prensa, después de que el presidente murciano, Fernando López Miras, haya anunciado este miércoles que su Consejo de Gobierno estudiará el recurso contencioso-administrativo que interpondrá de inmediato contra el 'trasvase cero' del mes de noviembre.

"Es evidente cómo han cambiado las tornas, cuando era el Gobierno de Castilla-La Mancha el que se veía perjudicado de las decisiones que tomaba el Gobierno de España respecto al agua sin contar con la opinión de Castilla-La Mancha", ha manifestado el portavoz regional.

En este sentido, ha indicado que quizá ahora en el Levante se plantean este tipo de recursos porque ve que el Gobierno de España sí es sensible a las necesidades de Castilla-La Mancha en lo que respecta al gestión del agua.

No obstante, ha visto una "gran diferencia" entre un escenario y otro, al afirmar que la Junta recurría decisiones porque no había diálogo y "no había ganas" de llegar a un entendimiento.

"Pero ahora tanto el Gobierno de España como el de Castilla-La Mancha siguen queriendo dialogar y llegar a un acuerdo en materia de agua y el levante debería aprovechar esa oportunidad para sentarse, hablar y consensuar", ha indicado.

En este sentido, ha insistido en que "ha habido un cambio notable" y que para que sea duradero "lo suyo" es que sea por consenso y que todas las partes se vean reconocidas. "De ahí que sigamos emplazando a todas las partes al consenso, el diálogo y entendimiento pero sin renunciar a defender los intereses de Castilla-La Mancha", ha concluido.