Archivo - El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, en una entrevista con Europa Press. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha pedido situar el relevo generacional "en el centro de la futura PAC" y que Europa tenga un compromiso presupuestario "específico y vinculante" para destinar al menos un 10 por ciento de los recursos de la PAC a facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos.

Caballero, en declaraciones a los medios este jueves en Bruselas (Bélgica), ha considerado que "no puede haber una agricultura europea competitiva sin agricultores, sin trabajadores y sin territorios rurales vivos", razón por la que ha dado importancia al relevo generacional.

"No basta con animar a los jóvenes a incorporarse al campo, tenemos que ofrecerles condiciones reales para hacerlo: acceso a la tierra, financiación, formación, innovación y rentabilidad", ha abundado.

En segundo lugar, el vicepresidente segundo ha abogado por "apostar decididamente por la innovación", manifestando que la agricultura "no es incompatible con la modernización ni está reñida con la competitividad.

"Todo lo contrario necesitamos un sector agrario que aproveche las oportunidades de la digitalización, la inteligencia artificial, la agricultura de precisión y las nuevas tecnologías para mejorar su productividad, optimizar el uso del agua y los recursos naturales y reducir sus costes de producción", ha incidido.

Caballero ha señalado que, en opinión del Gobierno regional, la innovación "debe llegar a todas las explotaciones, también a las pequeñas y familiares" y debe ir acompañada "de inversión, formación y transferencia de conocimiento". "No tenemos que elegir entre sostenibilidad y competitividad. Necesitamos avanzar en ambas al mismo tiempo", ha apostillado.

En tercer lugar, ha recordado la importancia de los servicios en el medio rural, apuntando que "nadie puede construir un proyecto de vida donde falten servicios sanitarios, educativos, transporte o vivienda".

Por ello, considera que la PAC "debe mantener una verdadera dimensión territorial, reforzar el desarrollo rural y garantizar instrumentos como el Leader" fundamentalmente para "crear empleo, impulsar iniciativas locales y combatir la despoblación".

Todo ello dedicado a mejorar la competitividad agrícola, algo que, ha advertido, "nunca puede conseguirse a costa de los derechos de los trabajadores del campo".

"Necesitamos explotaciones rentables y capaces de competir en los mercados internacionales pero también empleo digno, salarios justos, seguridad laboral y respeto a los derechos de quienes trabajan en ella", ha expuesto