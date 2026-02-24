C-LM pondrá en marcha siete nuevos centros infantiles de Atención Temprana en 2026 con una inversión de 12,8 millones

La consejera de Bienestar Social de C-LM, Bárbara García Torijano. - JCCM

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha avanzado este martes que el Gobierno regional pondrá en marcha siete nuevos centros de Atención Temprana para menores en Castilla-La Mancha a lo largo de 2026 gracias a una inversión total de 12,8 millones de euros y una ampliación de plantilla que permitirá la contratación de hasta 413 profesionales.

Los nuevos centros estarán en Marchamalo (Guadalajara), Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Sonseca (Toledo), y la comarca de los Montes de Toledo, así como en los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Alcázar de San Juan, hasta sumar un total de 76 recursos en Castilla-La Mancha.

En rueda de prensa para informar del balance del funcionamiento del Servicio de Atención Temprana presentado ante el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera ha recordado la importancia que tiene este servicio "tan necesario para niños y niñas con dificultades de aprendizaje" y su papel de acompañamiento para las familias "en momentos muy difíciles" durante los primeras años de vida de esos pequeños.

En este contexto la titular de Bienestar Social ha explicado que ya se han superado los 8.000 niños y niñas atendidas en la Comunidad Autónoma con un incremento presupuestario "significativo" que permitirá superar los 70 recursos en el ejercicio 2026. "De esta manera se amplía este servicio de atención universal, gratuito y sin lista de espera, que además se ha ampliado hasta los seis años si se avala con la prescripción de profesionales", ha recalcado.

"De esta manera, se cumple una proyección muy positiva a lo largo de los últimos 10 años, acorde con el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para ofrecer unos servicios pioneros y de vanguardia en la atención temprana a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje", ha concluido.