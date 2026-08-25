C-LM pone en marcha el proyecto para adecuar las nuevas instalaciones de su Unidad de Investigación Clínica

La nueva Unidad estará ubicada en el Hospital Universitario de Toledo. - JCCM

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la creación de la Unidad de Investigación Clínica de Castilla-La Mancha (Uicam), la primera estructura de estas características de la región dedicada específicamente al desarrollo de ensayos clínicos, con la formalización del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras que permitirán disponer de sus nuevas instalaciones en el Hospital Universitario de Toledo.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha formalizado el contrato para la redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y salud, así como para la ejecución de las obras de reforma de la cuarta planta del edificio C del Hospital Universitario de Toledo, donde se ubicará físicamente la nueva unidad.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Cieca, S.L. por un importe de 670.972,01 euros y contempla un plazo total de cuatro meses: un mes para la redacción del proyecto y el estudio de seguridad y salud y tres meses para la ejecución de las obras.

La puesta en marcha de estas actuaciones supone un nuevo avance en un proyecto con el que Castilla-La Mancha pretende reforzar su capacidad para desarrollar investigación clínica y facilitar la incorporación de pacientes a ensayos clínicos, dotando al sistema sanitario público regional de una infraestructura específica, moderna y funcional destinada a este ámbito de la investigación.

La Uicam será la primera unidad de Castilla-La Mancha dedicada específicamente a la realización de ensayos clínicos. Aunque estará físicamente ubicada en el Hospital Universitario de Toledo, ha sido concebida con una dimensión regional, de manera que permita impulsar y coordinar la investigación clínica que se desarrolla en los diferentes hospitales de la Comunidad Autónoma.

Su creación responde así al objetivo de mejorar la capacidad para captar y gestionar estudios clínicos y ofrecer soporte logístico, asistencial y administrativo tanto a los investigadores como a los pacientes que participan en ellos. Al mismo tiempo, permitirá seguir reforzando la investigación clínica como un elemento estratégico para mejorar la calidad asistencial, favorecer la innovación y contribuir a la atracción y retención de talento investigador.

MÁS DE 300 METROS CUADRADOS DEDICADOS A INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Las nuevas instalaciones ocuparán más de 300 metros cuadrados y estarán específicamente diseñadas para el desarrollo de la actividad investigadora.

La unidad dispondrá de salas de consulta médica y de un hospital de día dotado con seis puestos y dos camas para la atención de los pacientes participantes en los diferentes estudios. Contará asimismo con una farmacia dedicada específicamente al procesamiento y gestión de medicamentos utilizados en ensayos clínicos y con espacios destinados a la gestión administrativa y a la supervisión de los datos generados durante los estudios.

La creación de esta infraestructura irá acompañada de la incorporación de profesionales dedicados específicamente a investigación clínica, entre ellos perfiles de Farmacia Hospitalaria, coordinadores de ensayos clínicos y personal administrativo y de gestión.

De esta forma, la Uicam permitirá concentrar recursos y ofrecer apoyo especializado durante las distintas fases de los estudios, facilitando tanto el trabajo de los equipos investigadores como la participación de los pacientes en proyectos de investigación clínica.

La previsión es completar a lo largo de este año la adecuación de los espacios y su posterior dotación con los equipamientos necesarios para poder iniciar la actividad clínica con los primeros ensayos a principios del próximo año.

UN PROYECTO DE ALCANCE REGIONAL

La creación de la Unidad de Investigación Clínica de Castilla-La Mancha parte de un proyecto presentado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam) a una convocatoria pública competitiva del Instituto de Salud Carlos III.

El proyecto seleccionado contempla la creación de una unidad físicamente centralizada en Toledo, pero con capacidad para coordinar y apoyar la investigación clínica desarrollada en el resto de los hospitales de la región, favoreciendo una estructura de trabajo compartida y ampliando las posibilidades de participación del sistema sanitario público regional en nuevos estudios y ensayos clínicos.

La inversión global prevista para la puesta en marcha de la Uicam supera los 800.000 euros. Una parte procede de la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III, cofinanciada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que el Sescam participa también en el desarrollo del proyecto mediante la incorporación de personal específicamente dedicado a investigación.

La nueva unidad estará ubicada en el edificio cilíndrico del Hospital Universitario de Toledo y su puesta en funcionamiento constituye un primer paso para seguir concentrando en este espacio nuevos dispositivos y equipos vinculados a la investigación sanitaria.