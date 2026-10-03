C-LM prepara la publicación de dos nuevas convocatorias de ayuda, Promoción del Vino en Terceros Países y VINATÏ - JCCM

ALBACETE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado este sábado, durante la visita que ha realizado a la 10ª Feria de Vinos de DOP Jumilla en Hellín, que el Gobierno regional está trabajando en dos nuevas convocatorias de ayudas, la línea de Promoción del Vino en Terceros Países, "que se va a publicar el próximo 7 de octubre", y la nueva orden de ayudas VINATÏ, para inversiones en bodegas, "cuya convocatoria se abrirá el 1 de noviembre" con el fin de seguir apoyando al sector.

Respecto a la de Promoción de Vino en Terceros Países, la convocatoria es para la ejecución de programas en el año 2027 y, tal como ha explicado el consejero, se trata de una línea que fomenta "la búsqueda de mercados alternativos para el vino fuera de la Unión Europea".

El plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria 2027 será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, por tanto, irá del 8 hasta el 29 de octubre de 2026, ambos inclusive, ha informado la Junta en nota de prensa.

En cuanto a VINATÏ, la línea de ayudas que ayuda a modernizar y mejorar las instalaciones de transformación, infraestructuras y comercialización del sector vitivinícola, estará abierta del 1 de noviembre de 2026 al 15 de enero de 2027, para la presentación de planes de inversión con una duración máxima de dos años.

De esta manera, "vamos a seguir impulsando el avance de un sector" que tiene una de sus principales fortalezas en las ventas exteriores y así se constata en la evolución mensual de las exportaciones. En julio, las exportaciones del sector vitivinícola, que comprende vino y derivados, crecieron tanto en el valor exportado, con casi un 5% más; en volumen, en torno a un 2%; y en precio medio por litro, que aumentó casi un 3%.

Estos datos confirman la tendencia de los primeros siete meses del año, que "mantienen esta sólida evolución", con unas exportaciones acumuladas que superan los 440 millones de euros y rozan los 562 millones de litros.

Sin duda, una muestra de la importancia de Castilla-La Mancha en el mundo del vino es que este jueves visitó la región, en Tomelloso, el Intergrupo del Vino del Comité de las Regiones de Europa, una asociación de las regiones vitivinícolas más importantes en la que Castilla-La Mancha ostenta la Vicepresidencia, "lo que nos permite defender desde Bruselas los intereses de nuestros viticultores y de nuestro territorio", ha dicho el consejero.

DIEZ AÑOS DE LA FERIA DE VINOS DE HELLÍN

En este contexto, el consejero ha puesto en valor la impronta comercializadora de la DOP Jumilla, "uno de los principales embajadores de la comarca de Hellín y de nuestra provincia", en referencia a la de Albacete. Y es que el año pasado, dos millones de botellas de vino de la DOP Jumilla se fueron a Estados Unidos y más de 1,5 millones a Canadá y Alemania.

Asimismo, en la campaña 2024/2025 se han comercializado más de 140.000 hectólitros de vino de esta denominación, casi 19 millones de botellas, con un valor de 40,4 millones de euros.

El consejero ha felicitado el trabajo de la DOP Jumilla y ha destacado que la Feria de Vinos de Hellín es "una feria consolidada, con una década de vida", por lo que se ha mostrado especialmente orgulloso de su evolución, "ya que sirve para poner en valor los vinos de calidad que producimos en esta zona de Castilla-La Mancha y que están bajo nuestra marca de garantía Campo y Alma".

La Feria cuenta este año con 13 bodegas participantes, entre ellas, Ramón Izquierdo, "una bodega de nuestra ciudad, que está elaborando vinos de mucha calidad"; de hecho, este año ha sido galardonada con un premio Gran Selección Campo y Alma en categoría de plata para su Monastrel Ecológico.

Algo que para el consejero "pone de manifiesto la grandeza de esta variedad, que supone el 98% de la que hay en España y el 84% de la de todo el mundo. Por tanto, es una ocasión para poner en valor una variedad histórica y emblemática para todos nosotros".

Julián Martínez Lizán también ha agradecido a la DOP Jumilla y a la DOP Arroz Calasparra su trabajo conjunto y que "vayan siempre unidas, de la mano, en las celebraciones que hacemos. Esos esfuerzos que realizan las dos denominaciones de origen, compartidas entre Castilla-La Mancha y Murcia, pone de manifiesto la capacidad que tenemos cuando trabajamos conjuntamente y desde luego las vamos a seguir apoyando".

PÉSAME A LA LOCALIDAD MADRIGUERAS

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural también ha tenido palabras de recuerdo y solidaridad para la localidad de Madrigueras, "donde lamentablemente ha fallecido una persona y se han producido muchísimos daños en infraestructuras y en vehículos de la localidad".

Martínez Lizán ha señalado que el presidente de Castilla-La Mancha se encuentra visitando la zona junto al delegado del Gobierno para conocer de primera mano la situación y ha subrayado que, "a partir de ahora, habrá una labor de acompañamiento y de recuperación de la zona por parte de las administraciones, que es lo más importante en lo que debemos de pensar".

En este sentido, ha afirmado que, "aunque hoy es motivo de celebración en Hellín, también es de preocupación por los vecinos de Castilla La Mancha que han tenido estas dificultades en estos momentos".