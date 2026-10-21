C-LM promueve la divulgación y la formación especializada en acuicultura continental con un ciclo de jornadas

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha organizado un programa de jornadas formativas y divulgativas dedicadas a la acuicultura continental, coincidiendo con la celebración del Día de la Acuicultura, que se conmemora cada año el 30 de noviembre, y que se van a desarrollar a lo largo del próximo mes de noviembre.

La iniciativa, de carácter gratuito y modalidad online, está dirigida a profesionales del sector, estudiantes y personas interesadas en conocer mejor una actividad vinculada a la producción sostenible de alimentos y a la gestión responsable de los recursos acuáticos, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El programa abordará cuestiones de actualidad relacionadas con el régimen jurídico de la acuicultura continental, el bienestar animal, la sanidad de los peces, las técnicas de diagnóstico de enfermedades, los sistemas de recirculación de agua y la seguridad alimentaria, contando para ello con la participación de especialistas procedentes del ámbito universitario, centros de investigación y empresas vinculadas al sector.

PROGRAMA DE JORNADAS FORMATIVAS SOBRE ACUICULTURA CONTINENTAL

Las jornadas comenzarán el 3 de noviembre con una sesión dedicada a la normativa que regula la acuicultura continental en España.

Posteriormente, el 5 de noviembre se abordará el bienestar animal en acuicultura, con especial atención a la sanidad, el manejo y el transporte de los peces.

La programación continuará el 11 de noviembre con una sesión centrada en la anatomía patológica de la trucha y la tenca y el diagnóstico de enfermedades, mientras que el 17 de noviembre se analizarán los sistemas de recirculación (RAS) y su aplicación en las piscifactorías continentales.

El ciclo concluirá el 19 de noviembre con una jornada sobre seguridad alimentaria y certificaciones de calidad en acuicultura.

28 DE NOVIEMBRE, JORNADA ABIERTA AL PÚBLICO EN UÑA

Como complemento a esta programación, como actividad de cierre con motivo del Día de la Acuicultura, el 28 de noviembre tendrá lugar una jornada divulgativa abierta al público en el Centro de Interpretación de Uña (Cuenca), donde se desarrollarán actividades destinadas a acercar la acuicultura continental a la ciudadanía y promover el conocimiento sobre los ecosistemas acuáticos y los recursos pesqueros de interior.

Con esta programación divulgativa, el Gobierno regional busca fomentar el conocimiento técnico y científico sobre la acuicultura continental, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la difusión de buenas prácticas relacionadas con esta actividad.