C-LM recibe un doble reconocimiento en los Premios al Liderazgo Sanitario en humanización y experciencia del paciente - JCCM

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sistema sanitario de Castilla-La Mancha ha recibido un doble reconocimiento en los Premios Liderazgo Sanitario 2026, que otorgan el Observatorio de Salud (OdS) y Estudio de Comunicación, con el apoyo de la Organización Médica Colegial y la Fundación Ramón Areces, en las categorías de Humanización y Experiencia del Paciente.

La consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha recibido el Premio al Liderazgo Sanitario en reconocimiento a su destacada labor en el impulso de un modelo asistencial centrado en la humanización de la atención sanitaria al promover iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del paciente, reforzar la participación de profesionales y ciudadanía y fomentar una atención más cercana y respetuosa, ha informado la Junta en nota de prensa.

Por su parte, el segundo galardón ha sido para el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, que se ha alzado con el Premio al Liderazgo Sanitario en Experiencia del Paciente en reconocimiento a la destacada labor en el impulso de un modelo de atención centrado en la experiencia del paciente y la humanización de la asistencia sanitaria.

La directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, Mª Teresa Marín, ha agradecido este premio porque "supone un reconocimiento al compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con una forma de entender la asistencia sanitaria en la que la persona está en el centro de todas nuestras decisiones".

Para la directora general, "este premio reconoce el camino que estamos construyendo a través del Plan de Humanización, pero, sobre todo, reconoce el esfuerzo diario de miles de profesionales que hacen posible que la excelencia clínica vaya siempre acompañada de un trato humano y cercano".

Por su parte, la directora subgerente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, la doctora Vanesa Aguilar Galán, ha agradecido en nombre de todos los profesionales esta distinción, porque detrás de este premio está el trabajo diario de muchos profesionales que entienden que cuidar va mucho más allá de ofrecer una atención sanitaria de calidad.

La doctora Aguilar Galán ha puesto en valor todas las acciones llevadas a cabo en el Complejo Hospitalario enfocadas a promover la participación activa de profesionales, familiares y pacientes.

PREMIOS LIDERAZGO

Los Premios Liderazgo Reputacional en Salud distinguen a los profesionales, instituciones y comunidades autónomas más destacados del ámbito sanitario en España. Estos galardones reflejan la importancia de la reputación, la innovación y el compromiso con los pacientes como motores de transformación en el sistema sanitario.

Anualmente, se evalúa el liderazgo sanitario en unos premios en los que los elegidos no se pueden postular y se conceden después de aplicar una metodología rigurosa, transparente e independiente, que combina el análisis de criterios cuantitativos y cualitativos, la participación de profesionales del sector y la valoración de un jurado integrado por 33 destacadas personalidades de organizaciones sanitarias, asociaciones de pacientes, instituciones, compañías y expertos y expertas en los ámbitos de la salud y la comunicación.