C-LM reclama dejar de financiar la sanidad de las CCAA en función de los habitantes para blindar un sistema "equitativo"

TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha reclamado que a la hora de estudiar la financiación de la sanidad de las comunidades autónomas se deje de tener en cuenta el parámetro de los habitantes como principal para decantar la balanza del presupuesto, ya que en caso de no atender otros guarismos como la dispersión geográfica o la densidad de población correría peligro la equidad del sistema.

Durante un desayuno informativo celebrado en Toledo organizado por Executive Forum, con la colaboración de AstraZeneca y Leo Pharma, Fernández Sanz ha reclamado una "consolidación" del sistema público sanitario, que ahora necesita atender las circunstancias de despoblación o dispersión geográfica para sostener mejor los servicios en todo el territorio.

Creo que el sistema de salud ya es equitativo y universalizado, pero en la cohesión hay diferencias, y no podremos hablar de cohesión si no tenemos la financiación adecuada", ha dicho Fernández Sanz, que ha insistido en que la financiación "no sea per cápita" entre los territorios.

Esa forma de financiar la sanidad hace que en Castilla-La Mancha "haya fugas", ya que "no es lo mismo atender a un paciente en una gran ciudad que en la sierra de Albacete, de Cuenca o de Guadalajara".

"Toda la provincia de Cuenca tiene los mismos habitantes que una ciudad importante de la Comunidad de Madrid o Cataluña", ha alertado Fernández Sanz.

INFRAESTRUCTURAS, TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN

Fernández Sanz ha hablado de los mimbres de una sanidad eficiente, pasando por el capítulo de las infraestructuras para poner en valor que en estas dos últimas legislaturas se han gastado 1.100 millones de euros en los grandes proyectos hospitalarios de la Comunidad Autónoma.

Tras "siete años trabajando", el hospital de Toledo ya está en marcha, el de Guadalajara entrando en funcionamiento, el de Cuenca a punto de terminar y los de Albacete y Puertollano avanzando en sus proyectos.

También la inversión en tecnología ha sido destacada por Fernández Sanz en su alocución, indicando que esta legislatura han sido más de 300 millones de euros invertidos para hacer que Castilla-La Mancha esté "en los puestos de cabeza"

En el ámbito de la formación, ha admitido que todo el sistema a nivel nacional tiene problemas para cubrir sus plazas. Repasando el caso concreto de Castilla-La Mancha, ha apuntado que en 2012, con el Gobierno del PP, solo 197 personas se formaban como especialistas, un mal dato que, según ha dicho, ni siquiera llega a cubrir las necesidades de personal de una provincia de la región.

Ahora son medio millar de profesionales los que se forman en alguna especialidad en la Comunidad Autónoma, con el dato positivo de que el pasado año el 72% de los que se formaron aquí se quedaron en hospitales de la región a trabajar.

Una región "amenazada" en este ámbito por Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía, lo que exige erigirse como un destino "más atractivo", lo cual se consigue con incentivos laborales. En este punto, ha reparado en que ya van en los últimos años de Gobierno del PSOE más de 8.000 plazas de empleo público convocadas.

AVANZAR EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CLAVE

El consejero de Sanidad castellanomanchego ha puesto el acento en uno de los retos en el corto plazo de la sanidad española, como es hacer más eficiente la compra de medicamentos.

En el caso de Castilla-La Mancha, de los 3.700 millones de presupuesto, mil van a parara al sistema farmacéutico, y este extremo es uno de los que más preocupan a nivel europeo.

Por ello, en la región se avanza en herramientas como compra de genéricos o mejorar la racionalidad del uso para "que esos mil millones de euros se gasten de manrea más eficiente", sobre todo en un contexto en el que la polimedicación "está instalada" y a veces se hace un uso "irracional" de los medicamentos.

Por último, Fernández Sanz ha puesto de relieve que el cambio climático, entre otros factores, también afecta a la gestión de la sanidad, ya que "poco a poco mella la salud de los ciudadanos".

"No cabe duda de que las enfermedades crónicas están afectadas por el comportamiento climático, que también amenaza el sistema", ha rematado.