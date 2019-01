C-LM recuperará el complemento salarial de 105 euros para 606 maestros que imparten docencia en IES de la región

Publicado 24/01/2019 11:40:43 CET

TOLEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han pedido al Gobierno regional iniciar los trámites para la recuperación del complemento retributivo de cerca de 105 euros que los maestros de la región que ejercían su trabajo en institutos de Educación Secundaria cobraban hasta 2012, momento en el que entró en vigor un decreto aprobado por el Gobierno del PP.

Los parlamentarios de Podemos y PSOE han apoyado una proposición conjunta de ambos partidos a este respecto --con la abstención del PP--; mientras que el PP se ha quedado sólo en la defensa de su resolución, que también pedía este extremo.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno autonómico, Ángel Felpeto, ha comparecido en la tribuna de oradores durante este debate parlamentario para hablar de la retirada de este complemento hace 7 años, recordando que se trataba de 105 euros para 606 profesores, por lo que no se cree la justificación del ahorro para su retirada. "No era para ahorrar. Detrás de esta retirada había otra cosa".

"Con esta propuesta de resolución ha llegado el momento de iniciar los trámites para derogar el decreto, restituir esos derechos retributivos y también la dignidad de estos 606 maestros. El Gobierno y la Consejería se pondrán a trabajar mañana mismo para derogar ese decreto", ha señalado.

PODEMOS: "RECUPERAR ESTE COMPLEMENTO ES PATRIOTISMO"

La diputada de Podemos ha defendido la recuperación de este complemento retributivo para el personal docente de Secundaria, asegurando que "no pude haber profesores de primera y profesores de segunda".

Derogar el decreto vigente y recuperar el salario es una cuestión "de justicia" para Díaz, que ha pedido al PP que vote a favor de esta resolución a pesar de haber sido quien promovió la normativa que acabó con este complemento.

Ha reconocido que llega tarde esta medida y ha pedido al consejero de Educación, Ángel Felpeto, las "explicaciones oportunas" por este retraso. "El PP tiene una oportunidad para demostrar que defiende a los maestros de esta región".

PSOE: "ASÍ RESTABLECEMOS HERIDAS"

Fausto Marín, por parte del PSOE, ha defendido que recuperar este complemento servirá para "restablecer heridas" de quienes "cercenaron y quitaron de un plumazo" estos derechos a los profesores, critica en referencia a las políticas del PP cuando gobernaba.

A su juicio, el Ejecutivo 'popular' se comportó "de manera infame" retirando en 2012 este complemento a los profesiones de Secundaria. En este punto, ha repasado los "recortes" en esta materia durante la pasada legislatura, asegurando que el salario de los maestros se redujo un 3%, se eliminó la gratuidad de los libros de texto, se suprimieron rutas de transporte y se quitaron las ayudas de comedor.

"Este Gobierno ha restituido estos derechos", ha defendido el parlamentario ciudadrealeño, quien ha agregado que el PSOE defenderá "con capa y espada" la recuperación de este complemento que equipara a maestros que ejercen en institutos con sus compañeros.

PP LO VE COMO UN "EJERCICIO DE CINISMO"

Por su parte, la diputada del PP Claudia Alonso ha calificado esta propuesta como un "ejercicio de cinismo" por suscitarla a final de legislatura, ya que en más de tres años de mandato y al borde de las elecciones no se han tomado medidas al respecto todavía.

"¿Ahora vienen a dar lecciones de gestión? ¿De qué? A estas alturas de la película ya no hay nadie que se crea sus mentiras", ha afeado la parlamentaria 'popular', que ha tachado este mandato de "legislatura de las mentiras".

Así, ha repasado algunos de los incumplimientos que a su juicio ha cometido la Consejería de Educación, como que no se bajan ratios o no se recuperan puestos de apoyo en Educación Infantil. "Ustedes vienen a decir lo que es claro y evidente. Que han sido malos gestores y que no se merecían gobernar. Este proyecto está agotado".

En todo caso, si ha reconocido que la reivindicación es "justa" y que apenas costaría "300.000 euros a las arcas públicas". Además, ha querido recordar que el PP tuvo que suspenderlo "de manera temporal" debido a la situación heredada de los anteriores gobiernos del PSOE. "La educación en libertad debe de ser un emblema. Ese es nuestro objetivo".