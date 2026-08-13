C-LM refuerza el apoyo a internacionalización de empresas de la región con nuevas Antenas Exteriores del IPEX en África

Programa de antenas exteriores del IPEX. - JCCM

TOLEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ha puesto en marcha las nuevas Antenas IPEX para África, un servicio diseñado para acercar a las empresas de la región información especializada y apoyo técnico para impulsar su presencia en algunos de los mercados con mayor potencial de crecimiento del continente africano.

La iniciativa contempla dos áreas de actuación diferenciadas. Por un lado, la Antena IPEX para África del Norte, que dará cobertura a los mercados de Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto. Por otro, la Antena IPEX para África Occidental, que prestará servicio en Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, Ghana, Camerún y Guinea Ecuatorial.

Con esta nueva herramienta, IPEX continúa ampliando su red de apoyo a la internacionalización, facilitando a las empresas castellanomanchegas un punto de acceso directo a información de mercado y asesoramiento especializado en países que presentan interesantes oportunidades comerciales en sectores estratégicos para la economía regional, ha informado la Junta en un comunicado.

A través de estas antenas, las empresas podrán formular consultas personalizadas, que serán atendidas por consultores especializados ubicados en los mercados de destino. El servicio está orientado a resolver de forma ágil dudas relacionadas con la actividad internacional de las empresas, ofreciendo respuestas prácticas y adaptadas a cada caso concreto.

Entre otras cuestiones, las compañías podrán recabar información sobre el acceso a mercados, características del entorno empresarial, oportunidades sectoriales, canales de distribución, requisitos comerciales o cualquier otro aspecto relacionado con el desarrollo de negocios en los países cubiertos por las antenas.

Con el objetivo de garantizar una atención eficiente y de calidad, el número de consultas estará limitado por empresa y por país, en función de una bolsa de horas previamente establecida.

Además del servicio de atención de consultas, las Antenas IPEX realizarán un seguimiento continuo de las oportunidades de negocio que surjan en estos mercados, permitiendo identificar proyectos, demandas y tendencias de interés para las empresas de Castilla-La Mancha.

África se ha consolidado en los últimos años como una de las regiones con mayores perspectivas de crecimiento económico y desarrollo empresarial, convirtiéndose en un destino cada vez más atractivo para las compañías que buscan diversificar mercados y ampliar su presencia internacional. A través de estas nuevas antenas, IPEX pone al servicio del tejido empresarial regional conocimiento local, experiencia en destino y acompañamiento especializado para facilitar la toma de decisiones y reducir las barreras de entrada.

Las empresas interesadas en explorar oportunidades en cualquiera de los mercados anteriormente citados pueden trasladar ya sus consultas a través de los formularios habilitados por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha y beneficiarse de este nuevo servicio de apoyo a la internacionalización.