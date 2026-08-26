C-LM registra el nacimiento de dos pollos de buitre negro en el Alto Tajo y un quebrantahuesos en la Sierra del Segura

Quebrantahuesos. - JCCM

TOLEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado el nacimiento de dos pollos de buitre negro en el parque natural del Alto Tajo, y de otro joven ejemplar, en este caso de quebrantahuesos, en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, "dos hitos en materia de conservación y recuperación de biodiversidad que avalan los esfuerzos que está llevando a cabo el Ejecutivo regional por recuperar estas dos especies".

Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quién ha explicado que, en el caso del Alto Tajo, se trata "de los primeros alumbramientos que se producen desde hace 100 años, fecha en la que se considera que esta ave necrófaga desapareció del Sistema Ibérico Sur, por lo tanto, la satisfacción es doble, por un lado, que se haya logrado la reproducción, y por otro, que haya sido en este espacio emblemático de Castilla-La Mancha", según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

De los dos pollos nacidos ha sobrevivido uno, que se encuentra en buen estado.

Se le ha colocado un transmisor para poder hacer un seguimiento exhaustivo de su evolución.

"Este alumbramiento constata los buenos resultados del Programa de Reintroducción del Buitre Negro en el Alto Tajo y la Serranía de Cuenca, que ha logrado que se establezcan cinco parejas de la especie en el territorio, lo que significa que está emergiendo una nueva colonia", ha afirmado Gómez.

El programa de reintroducción promovido por el Ejecutivo autonómico a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible se está llevando a cabo de la mano de la Fundación Española de Renaturalización-Rewilding Spain y la Asociación Terra Naturalis.

Cinco años después de las primeras sueltas, ya se han liberado 37 ejemplares y se ha constituido una red de 21 nidos artificiales construidos sobre árboles, seis puntos de alimentación suplementaria y un aviario de adaptación para que los buitres negros que llegan desde los centros de recuperación de fauna silvestre de Castilla-La Mancha puedan adaptarse a su nuevo hábitat antes de ser liberados.

Además, "para dar continuidad a este programa, tenemos en estos momentos 13 ejemplares de buitre negro en periodo de adaptación en las instalaciones de reintroducción en Peralejos de las Truchas que liberaremos el próximo otoño para seguir impulsando el asentamiento de la especie en nuestro territorio", ha informado la consejera.

'CARDAOR', PRIMER QUEBRANTAHUESOS QUE NACE EN 50 AÑOS EN LA SIERRA DEL SEGURA

La titular de Desarrollo Sostenible también ha querido poner en valor otro gran hito conseguido dentro de la conservación de las especies necrófagas, "como ha sido el nacimiento en el término municipal de Yeste, en el entorno del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, de un ejemplar macho de quebrantahuesos".

Como ha subrayado, la singularidad de este alumbramiento "es porque se trata de la primera reproducción confirmada de esta especie en la provincia de Albacete tras más de medio siglo".

En este contexto, ha indicado que el seguimiento y la protección del huevo hasta el nacimiento ha requerido de un "importante despliegue técnico que ha incluido la supervisión del nido a través de drones con los agentes medioambientales".

Importante también ha sido el trabajo que ha realizado el cuerpo de Agentes Medioambientales con su Unidad de Trabajos en Altura, "a quién quiero dar la enhorabuena, puesto que se encargaron de acceder al nido para llevar a cabo una primera revisión del pollo de quebrantahuesos y proceder a su identificación con anillas y la instalación de un emisor GPS", ha señalado la consejera.

El recién nacido quebrantahuesos ha sido bautizado como 'Cardaor', "y ejemplifica el buen trabajo conjunto entre la Consejería, el cuerpo de Agentes Medioambientales, y la Universidad de Granada, que está colaborando con Castilla-La Mancha en un proyecto que se ha marcado como objetivo el regreso de esta especia a esta zona de la Sierra del Segura", ha informado Gómez.

Además, la consejera ha adelantado que, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad se está trabajando en la revisión del Plan de Gestión de la Red de Alimentación de Aves Necrófagas para adaptarlo a las nuevas realidades del territorio y las necesidades de estas especies.