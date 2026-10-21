C-LM registró una tasa de litigiosidad del 32,34 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional

Archivo - Fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 22 de junio de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

Los juzgados y tribunales en España registraron casi dos millones de nuevos asuntos entre abril y junio

MADRID/TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de litigiosidad en Castilla-La Mancha fue de 32,34 asuntos por cada 1.000 habitantes en el segundo trimestre de 2026, por debajo de la media nacional ubicada en 39,83 asuntos, según el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales entre abril y junio publicado este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial.

Las comunidades que registraron una tasa superior a la nacional han sido Canarias (51,49), el Principado de Asturias (43,32), Madrid (43,05), Cataluña (42,44) y Murcia (40,97).

En el otro extremo, los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Andalucía (39,03), Baleares (38,03), Cantabria (37,32), Comunidad Valenciana (36,33), Galicia (35,66), Castilla y León (35,33), Aragón (34,03), Navarra (33,52), Castilla-La Mancha (32,34), Extremadura (31,93), País Vasco (29,35) y La Rioja (28,81).

Los órganos judiciales de toda España registraron durante el segundo trimestre del año 1.933.412 nuevos asuntos, un 0,6% menos que en el mismo periodo de 2025, debido a la reducción registrado en el orden civil de un 3,7%, mientras que en el resto de los órdenes jurisdiccionales recibieron más casos.

Los datos del CGPJ, muestran un descenso interanual del 9,9% del número de asuntos resueltos, que sumaron un total de 1.846.627, lo que supone una media de 430,15 asuntos por órgano judicial y un incremento del 3,4% de la pendencia, siendo 4.856.010 el total de asuntos que quedaron pendientes al final del periodo.

La jurisdicción Civil fue la única que registró un descenso de asuntos, ya que ingresaron 815.301 nuevos asuntos, un 3.7% menos que un año antes y los resueltos sumaron 774.636, un 19,3% menos. También descendió la pendencia al quedar en trámite 2.772.757 asuntos, un 2,9% menos que al final del segundo trimestre de 2025.

En la jurisdicción Penal los asuntos ascendieron a 923.465, "una cifra muy similar a la registrada en el mismo trimestre de 2025", precisa el CGPJ, que señala que se ha incrementado un 1,1%. En el mismo periodo, se resolvieron 889.945 asuntos, un 1,6% menos, y quedaron en trámite 1.316.124, un 15,9% más.

Por su parte, en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se registraron 53.217 nuevos asuntos, lo que equivale a un aumento del 2,7 por ciento. Los resueltos fueron 54.619, un 6,8% menos que el año anterior, mientras que los asuntos pendientes aumentaron un 2,7%.

Y en la jurisdicción Social ingresaron 141.392 nuevos asuntos, lo que supuso un aumento del 7,1% respecto a 2025. Los resueltos crecieron un 1,7% con 127.400 y los pendientes al final del periodo fueron 544.710, lo que supone un aumento del 12%.