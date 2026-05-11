C-LM reivindica en Europa el papel de la Formación Profesional

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante el Consejo de Educación en Bruselas. - JCCM

TOLEDO 11 May. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido en Europa el papel de la formación profesional, la inclusión educativa y la apuesta por una cultura vertebradora.

Así lo ha señalado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante el Consejo de Educación que se celebra este lunes en Bruselas y donde ha informado que mañana participará en el Consejo de Cultura, que también se celebra en el país belga bajo la presidencia de Chipre y donde Castilla-La Mancha representa a las comunidades autónomas de España.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación previo al Consejo, Amador Pastor ha asegurado que la posición común que defiende Castilla-La Mancha "es la igualdad de oportunidades además de la eliminación de barreras para hablar de una inclusión real".

En este sentido, y según informa el Ejecutivo regional, se ha referido a la apuesta por la formación frofesional. "Hoy podemos decir que ya es 100 por cien dual en todo el territorio español" y ha puesto en valor que en la Comunidad Autónoma el número de empresas que colaboran con estas enseñanzas se ha duplicado en los últimos 10 años.

"Un total de 230 millones de euros ha puesto el Ejecutivo autonómico sobre la mesa en materia de formación profesional con el objetivo de dar oportunidades a nuestros jóvenes, casi 1.000 ciclos formativos afianzan esta posición", ha dicho el consejero de Educación, Cultura y Deportes.

Asimismo, ha abordado la inclusión educativa valorando el esfuerzo de España y, en concreto, de Castilla-La Mancha, "el esfuerzo que estamos realizando está sirviendo para que más de 4.000 personas estén centradas en exclusividad en esta cuestión para eliminar cualquier barrera que el alumnado pueda presentar".

En relación con el Consejo de Cultura, que se celebra este martes, el consejero ha indicado que Castilla-La Mancha va a defender que la cultura tiene que ser vertebradora.

"Queremos que las zonas más rurales queden cohesionadas con las actividades de la cultura" además de abordar las oportunidades que trae la IA en esta materia y como debemos proteger la propiedad intelectual.