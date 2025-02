C-LM seguirá dando "batalla" para no quedarse fuera de las ayudas de la sequía para el sureste de la región

TOLEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá dando "batalla" para no quedarse fuera de las ayudas a la sequía para el sureste de la región por lo que ha afirmado que se está cometiendo "una injusticia importante" con la Comunidad Autónoma y que no puede "ni entender ni aceptar" el reparto de las mismas desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Una ayudas anunciadas tras la visita el pasado viernes del comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en la que se anunció la asignación a España de 68 millones de euros del fondo de reserva de la PAC de los que el Gobierno destinaría en torno a 53 millones de euros a los damnificados por la dana, mientras que los 15 millones restantes se dedicarían a los productores ubicados en zonas afectadas por sequía recurrente.

En este sentido, en la rueda de prensa para abordar los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha dicho que desde Castilla-La Mancha se exige que se atienda la realidad de la Comunidad Autónoma ya que el sureste lleva sufriendo tres años consecutivos "una sequía que adquiere tintes de dramatismo" en los cultivos, sobre todo los leñosos.

"Sería un agravio importantísimo el ver como zonas prácticamente limítrofes y con las mismas circunstancias pueden tener un tipo de ayuda que nuestros agricultores no tendrán", ha lamentado, para agregar que es, además, "insolidario" tras reconocerse hace apenas un mes a cinco municipios de la región en riesgo de desertificación en cultivos como los frutos secos, circunstancia por la cual se les iba a conceder una ayuda "específica y concreta".

A ello ha unido que han sido "multitud" los informes que el Gobierno regional ha enviado en 2024 reivindicando la necesidad de apoyar a los agricultores y ganaderos castellanomanchegos afectados por esta tesitura. "La situación real que están padeciendo los terrenos de nuestras explotaciones así lo manifiestan y simplemente hay que darse una vuelta para ver cómo se han perdido plantaciones de leñosos de viñedo e, incluso, masa forestal".

"No pedimos que se le quite nada a nadie pero sí que juguemos todos en condiciones de igualdad y defender lo que nos corresponde porque nuestros agricultores no se merecen esta situación y les prometo que vamos a seguir intentando dar la batalla para conseguir ese criterio de igualdad que debería imperar", ha concluido.